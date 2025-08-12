ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.94
usd:
340.84
bux:
104314.99
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Newcastle United mérkőzésén a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2025. február 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Apaként először adott interjút Szoboszlai Dominik - videó

Infostart

Felesége leveszi a válláról az éjszakázás terhét, ha nem így lenne, sérülékenyebb lenne a 24 évesen már 96. liverpooli tétmérkőzésére készülő labdarúgó.

A napokban "lányos" apa lett Szoboszlai Dominik - a Liverpool játékosa -, azóta először most adott interjút a labdarúgó, a Spíler TV kérdezte őt.

Először a Crystal Palace ellen tizenegyesekkel elveszített angol Szuperkupa-döntőről beszélt, azt mondta, a végeredmény számít, tanulni kell a történtekből, egy olyan csapat elleni mérkőzésből, amely tavaly 12. helyen zárt a bajnoki tabellán, de most megnehezítette a Liverpool dolgát. A címvédéshez márpedig össze kell magát kapnia a regnáló bajnok társaságnak.

Nyilatkozatában kicsit odaszúrt a döntőn passzából gólt szerző Frimpongnak: szerinte a lövése beadás volt, ám így legalább a magyar neve mellé gólpassz került, ami nem rossz.

Szoboszlai Dominik az apaság és a sport összekapcsolódásáról is beszélt: szerinte a sérülések elkerüléséhez óhatatlan, hogy tudjon pihenni, de felesége segít neki ebben.

"Ő van leginkább éjszaka porondon, kivéve, amikor szünnap van, mert akkor besegítek, de nekem kipihentnek kell lennem minden egyes nap, egyrészt mert nem szeretnék lesérülni, másrészt mert minden edzésen oda kell tennem magamat" - mondta a játékos az ATV.hu összefoglalója szerint.

Szoboszlai Dominik 24 éves, a Liverpoolban már 96. tétmérkőzésére készül.

Az interjút itt lehet végignézni.

Kezdőlap    Sport    Apaként először adott interjút Szoboszlai Dominik - videó

labdarúgás

liverpool

apa

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csődbe mehet-e az Egyesült Államok, Olaszország vagy Franciaország?

Csődbe mehet-e az Egyesült Államok, Olaszország vagy Franciaország?

Az államcsőd nem csupán egy gazdasági fogalom, hanem a nemzeti szuverenitás megrendülésének vészharangja; amikor egy ország nem képes eleget tenni külső kötelezettségeinek, az nemcsak a számok világában jelent válságot, hanem mély társadalmi és politikai következményekkel is jár.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.12. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ma jön az adat, ami megmozgathatja a forintot is

Ma jön az adat, ami megmozgathatja a forintot is

Tegnap kicsit gyengült a forint, de továbbra is viszonylag erős az euróval szemben. A 396 alatti árfolyamszint azt jelenti, hogy az EURHUF kurzus nem tért vissza a 396-401-es sávba, ahol mintegy másfél hónapig oldalazott. Ma is itt kezdődik a kereskedési nap, amit előre látható nagy jelentőségű események nem sűrítenek, ezért akár kitarthat az árfolyam alacsony volatilitása. Nagyobb mozgatást egyedül a délutáni amerikai inflációs adattól várhatunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas bajban a magyar gazdaság: ezt már helyrehozni sem lehet 2025-ben?

Hatalmas bajban a magyar gazdaság: ezt már helyrehozni sem lehet 2025-ben?

A korábbi növekedési motorok - külföldi tőkebeáramlás, eladósodás és uniós források - kifulladtak, miközben új hajtóerők nem jelentek meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
North Koreans tell BBC they are being sent to work 'like slaves' in Russia

North Koreans tell BBC they are being sent to work 'like slaves' in Russia

More than 50,000 North Koreans will be sent to work in Russia, as Moscow's war in Ukraine drains labour pools.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 08:38
A Ludogorecet fogadja a Fradi, itt a Gyulai István Memorial – sport a tévében
2025. augusztus 11. 21:14
Világklasszis atléták a Gyulai Memorialon, teltház ígérkezik
×
×
×
×