Apaként először adott interjút Szoboszlai Dominik - videó

A napokban "lányos" apa lett Szoboszlai Dominik - a Liverpool játékosa -, azóta először most adott interjút a labdarúgó, a Spíler TV kérdezte őt.

Először a Crystal Palace ellen tizenegyesekkel elveszített angol Szuperkupa-döntőről beszélt, azt mondta, a végeredmény számít, tanulni kell a történtekből, egy olyan csapat elleni mérkőzésből, amely tavaly 12. helyen zárt a bajnoki tabellán, de most megnehezítette a Liverpool dolgát. A címvédéshez márpedig össze kell magát kapnia a regnáló bajnok társaságnak.

Nyilatkozatában kicsit odaszúrt a döntőn passzából gólt szerző Frimpongnak: szerinte a lövése beadás volt, ám így legalább a magyar neve mellé gólpassz került, ami nem rossz.

Szoboszlai Dominik az apaság és a sport összekapcsolódásáról is beszélt: szerinte a sérülések elkerüléséhez óhatatlan, hogy tudjon pihenni, de felesége segít neki ebben.

"Ő van leginkább éjszaka porondon, kivéve, amikor szünnap van, mert akkor besegítek, de nekem kipihentnek kell lennem minden egyes nap, egyrészt mert nem szeretnék lesérülni, másrészt mert minden edzésen oda kell tennem magamat" - mondta a játékos az ATV.hu összefoglalója szerint.

Szoboszlai Dominik 24 éves, a Liverpoolban már 96. tétmérkőzésére készül.

Az interjút itt lehet végignézni.