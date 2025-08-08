ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 8. péntek
foci labdarúgás szöglet
Nyitókép: Pixabay

Először az NB I-ben a Kazincbarcika – sport a tévében

Infostart / MTI

A Debrecennel játszik a Kazincbarcika a labdarúgó Fizz Ligában, de mivel stadionja nem felel meg az NB I előírásainak, a mérkőzést Mezőkövesden rendezik. Török futball-bajnoki, kézilabda, sznúker, kerékpár szerepel még a sportcsatornák élő közvetítéseinek kínálatában.

M4 Sport

16.15: Kézilabda, férfi ifjúsági világbajnokság, csoportkör, Magyarország-Koszovó

20.00: Labdarúgás, Fizz Liga, 3. forduló, Kolorcity Kazincbarcika SC-Debreceni VSC

Sport 1

11.00: Darts, Australia Darts Masters

16.45 és 19.15: Kézilabda, U17-es női Európa-bajnokság, elődöntő

Sport 2

12.00: Kézilabda, U17-es női Európa-bajnokság, helyosztó

14.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok

20.30: Labdarúgás, török bajnokság, Gaziantep-Galatasaray

Eurosport 1

11.30: Országúti kerékpár, lengyel körverseny, 5. szakasz

16.45: Országúti kerékpár, Tour de l'Ain, 3. szakasz

19.00: Sznúker, Saudi Masters, 1. forduló

Eurosport

13.00: Sznúker, Saudi Masters, 1. forduló

20.00: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship

Arena 4

18.30: Labdarúgás, Bundesliga 2, Nürnberg-Darmstadt

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Birmingham City-Ipswich Town

23.00: Autósport, NASCAR Truck Series, 17. futam, Truck Race at Watkins Glen

