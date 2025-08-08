Először az NB I-ben a Kazincbarcika – sport a tévében

M4 Sport
16.15: Kézilabda, férfi ifjúsági világbajnokság, csoportkör, Magyarország-Koszovó
20.00: Labdarúgás, Fizz Liga, 3. forduló, Kolorcity Kazincbarcika SC-Debreceni VSC
Sport 1
11.00: Darts, Australia Darts Masters
16.45 és 19.15: Kézilabda, U17-es női Európa-bajnokság, elődöntő
Sport 2
12.00: Kézilabda, U17-es női Európa-bajnokság, helyosztó
14.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok
20.30: Labdarúgás, török bajnokság, Gaziantep-Galatasaray
Eurosport 1
11.30: Országúti kerékpár, lengyel körverseny, 5. szakasz
16.45: Országúti kerékpár, Tour de l'Ain, 3. szakasz
19.00: Sznúker, Saudi Masters, 1. forduló
Eurosport
13.00: Sznúker, Saudi Masters, 1. forduló
20.00: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship
Arena 4
18.30: Labdarúgás, Bundesliga 2, Nürnberg-Darmstadt
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Birmingham City-Ipswich Town
23.00: Autósport, NASCAR Truck Series, 17. futam, Truck Race at Watkins Glen