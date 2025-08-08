Először az NB I-ben a Kazincbarcika – sport a tévében

Neubauer Katalin: a MOHU járhatna jól a "diktátummal"

A Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. közlése szerint szeptember elsejétől megváltozik a kezelési költség összege, amit a kereskedők kapnak az üres üvegek, palackok visszaváltásáért. A MOHU új díjszabása a 400 négyzetméternél nagyobb boltokat érintené hátrányosan, ahol a visszaváltások nagy része történik. Az Országos Kereskedelmi Szövetség és Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség is tiltakozik a döntés ellen.