A világjátékokra készült, a racicei Eb legeredményesebb magyarja lett – Csikós Zsóka mindenkit meglepett

Csikós Zsóka 500 és 1000 méteren, valamint 5 kilométeren is aranyérmet nyert kajak egyesben a racicei Európa-bajnokságon. „Zsóka mindenkit meglepett, szerintem saját magát is. Betegsége miatt a szegedi és a poznani vk-n sem tudott százszázalékos teljesítményt nyújtani, de bíztam benne, hogy itt előrébb tud lépni, azt azonban nem gondoltam, hogy ekkorát. Örvendetes a szereplése, nemcsak a három arany, hanem az ötszázas döntőben elért ideje is. Úgy gondolom, ezzel az eredménnyel a világbajnokságon is éremeséllyel indul” – így értékelte a 24 éves szolnoki versenyző csehországi szereplését Tóth Dávid szövetségi kapitány a Magyar Kajak-Kenu Szövetség honlapján.

Csikós Zsóka az InfoRádióban azt mondta, úgy vágott neki a 2025-ös évnek, hogy a csengtui világjátékokon indul maratoni kajak-kenuban. Végül azonban nemcsak a világjátékok, hanem a síkvízi gyorsasági Eb és vb válogatóján is részt vett, utóbbin pedig 500 és 1000 méter kajak egyesben is első lett. A világjátékok válogatója nem úgy sikerült neki, ahogy eltervezte, és akkor kerültek fókuszba nála a rövidebb távok. Elismerte, hogy az 500 méteres távon némi hátrányban volt a többiekkel szemben a felkészülés során, de az Eb rajtjára tökéletes állapotot ért el.

A szolnoki kajakos kiemelte: már két éve férfiakkal készül, de közvetlenül az Európa-bajnokság előtt még többet edzett velük. Nagyon sok hosszút eveztek és rengeteg iramedzést is beiktattak a programba, aminek nagy haszna volt, és ezt a Racicében elért eredmények is igazolják. Mint fogalmazott, nyilván teljesen más férfiakkal edzeni, mert sokkal nagyobb a tempó. Összességében nem okozott gondot neki az alkalmazkodás, csak a résztávokat kellett lerövidíteni, más tekintetben hasonló a férfiak edzésprogramja.

Csikós Zsóka a Szolnoki Kajak-Kenu Klub sportolója, de KSI-s edzők irányítják a felkészülését, így az év nagy részében Budapesten edz. Az Eb előtti felkészítő tábor helyszíne azonban Szolnok volt, így gyakorlatilag onnan utazott Csehországba.

Továbbra is úgy érzi, a hosszabb távok könnyebben mennek neki, és nagyon szeret maratoni távokon kajakozni, de

a racicei Eb nagyon meghozta a kedvét, így a továbbiakban a gyorsasági szakágban szeretne minél sikeresebb lenni.

Már csak azért is, mert az olimpián csak az 500 méteres távon lehet egyesben, párosban és négyesben is indulni, ami komoly motiváló tényező a számára. Hozzátette: a gyorsasági szakágban nagyon átalakul a kvalifikációs rendszer a közeljövőben, felértékelődnek majd az 1000 és az 5000 méteres számok is, és megítélése szerint ezekben a versenyszámokban is „ugyanannyit ér majd a győzelem, mint például 500 méter egyesben”, hiszen beleszámítják a világranglista-pontok közé.

Az első helyezett Csikós Zsóka a célban a kajak-kenu Európa-bajnokság női kajak egyes 5000 méteres számának döntőjében a csehországi Racicében 2025. június 22-én. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Csikós Zsóka a racicei Európa-bajnokságon az 500 méteres táv – ami olimpiai versenyszám – döntőjében féltávnál a harmadik helyen állt, a hajrája pedig remekül remekül sikerült, hiszen megelőzte a lengyel Anna Pulawskát és a szerb Milica Novakovicot is. Felidézte, hogy nagyon hasonlóan alakult a hazai válogatóverseny is 500 méteren, de akkor szembeszél volt, Racicében viszont hátszél. A válogatón viszonylag sokáig a hatodik volt, majd begyújtotta a rakétákat, és mindenkit lehajrázott. Mint mondta, az Eb-mezőnyben klasszikus 200-as és 500-as versenyzők voltak nagy többségben, Csikós Zsóka viszont eddig a hosszabb távokon szerepelt jól, ezért

úgy is építette fel a pályáját, hogy a második 250 métert kell nagyon megnyomnia.

Csikós Zsóka nagyon hálás az egyesületének, hogy lehetővé tették számára a téli külföldi edzőtábort és köszönetet mondott a Kovács István Alapítványnak (KIAJÓ) a támogatásukért. Azt gondolja, a segítségük nélkül nem lett volna képes ezekre az eredményekre. Az idei válogatóig nem is volt tagja a felnőtt gyorsasági válogatottnak, csak a maratoninak. „Ha lett is volna erre lehetőség, szerintem senki nem tett volna fel pénzt arra, hogy megnyerem a válogatót. Az esélytelenek nyugalmával belevágtunk, és megcsináltuk, sikeresen vettük az akadályokat” – tette hozzá a háromszoros Európa-bajnok kajakos.