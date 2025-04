Esterházy Mátyás: Szoboszlai Dominik óriási tempóban fejlődik emberileg is

A játékos útját a kezdetektől segítő Esterházy Mátyás, az EM Sports tulajdonosa az m4sport.hu Kettő:Egy című podcastjában beszélt arról, hogy a Tottenham elleni sorsdöntő meccs után ott volt a bajnoki címet ünneplő vacsorán és elmesélte, hogy miként zajlott a játékosok és a családtagjaik bulija.

Esterházy Mátyás kiemelte, leginkább amiatt boldog, hogy Szoboszlai Dominik nagy utat járt be és elérte a célját. Elmondta azt is, hogy készültek az ünneplésre, volt náluk magyar zászló is, ám végül nem ők adták oda a játékosnak, hanem egy ismerőse.

Hozzátette, hogy nincsenek arra a munkára jelzők, amit Szoboszlai Dominik elvégzett az angol bajnoki címért.

"A meccs után szerettem volna beszélni Arne Slottal, mert meg akartam neki köszöni, amit Dominikért tett. Az egész klub és a közeg sokat adott neki, mert óriási tempóban fejlődik emberileg is. Számítottam rá, hogy ebben a tekintetben is fejlődik majd, de meglepő számomra is az a tempó, ahogy alkalmazkodik a körülötte lévő felhajtáshoz. Az emberi kvalitásai lenyűgözőek" - nyilatkozott a menedzser, aki szerint Szoboszlai Dominik sikere nemcsak neki fontos, hanem a teljes magyar labdarúgásra is lehet hatása.

"Ez lehetőségeket teremt. Hogy ez mit jelent, az azon múlik, hogy miként élünk ezzel. Az biztos, hogy ezekkel érdemes élni, illetve érdemes elgondolkodni azokon a lehetőségeken, amiket ez a helyzet teremt" - fogalmazott.

A jövőképpel kapcsolatban a menedzser elmondta, hogy Szoboszlai Dominik elképesztő motivációt nyert az újabb sikerrel, és továbbiakat akar elérni.