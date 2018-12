A Ferencváros biztosította első helyét, a címvédő Vidi kikapott - eredmények és tabella

A Ferencváros ötgólos mérkőzésen 3-2-re nyert a Mezőköved ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójában, ezzel biztossá vált, hogy a jövő hétvége eredményeitől függetlenül az élen zárja az évet.

Lanzafame góljával már a 37. másodpercben vezetéshez jutott a házigazda, de a vendégcsapat nem zuhant össze. A mezőkövesdiek fegyelmezett munkával mezőnyjátékra kényszerítették a Ferencvárost, amely csak pár helyzetet tudott kidolgozni, ám a gólveszély azokból is hiányzott. A vendégek viszont el sem jutottak Dibusz Dénes kapujának közelébe.

A szünet után rákapcsolt a Ferencváros, de csak lövésekig jutott és tíz percig tudta beszorítani ellenfelét, előnyét azonban nem sikerült növelnie. Ezután ismét kiegyenlítődött a mezőnyjáték, helyzet egyik oldalon sem adódott, olykor szórványos fütty is hallatszott a hazai szurkolók részéről. Lanzafame révén a 79. percben mégis megduplázta előnyét a Ferencváros, melynek végül Varga Roland értékesített büntetője is kellett a győzelemhez. A szélső találata előtt ugyanis mezőkövesdi részről Cseri Tamás - ugyancsak büntetőből -, majd a 91. percben Vadnai Dániel is egygólosra csökkentette a különbséget, ami a lefújásig már nem változott.

A ferencvárosi együttes pályaválasztóként már 29 mérkőzése nem kapott ki a bajnokságban, a Mezőkövesd ellen pedig 12. tétmeccsén - két döntetlen és egy vereség mellett - a kilencedik győzelmét aratta, sorozatban a hatodikat. Kuttor Attila együttesének ezzel a vereséggel megszakadt a hat tétmérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata.

Az Újpest nyert a Vidi ellen

A címvédő, a tabellán második Mol Vidi FC 2-0-ra kikapott az Újpest vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójában szombaton.

Kiegyenlített, helyzetek nélküli mezőnyjátékot követően Fiola Attila hibáját kihasználva - a válogatott védő röviden tette haza a labdát a kapus Kovácsik Ádámnak - a szemfüles Novothny Soma szerzett vezetést a házigazdáknak a 26. percben. A jó tempójú találkozón az Újpest hét perccel később megduplázta előnyét: Obinna Nwobodo ziccerben lépett ki, majd higgadtan gurított a fehérvári kapuba. A Vidit megzavarta a két kapott gólt, a vendégcsapat igyekezett ugyan átvenni az irányítást, de veszélyt csak szögleteket követően tudott kialakítani a zártan védekező újpestiek kapujánál.

A térfélcsere után mindkét oldalon sok volt a technikai hiba, így nem alakulhatott ki folyamatos játék és a kapuk sem forogtak veszélyben. A vendégek a folytatásban bő tíz perc alatt mindhárom cserelehetőségüket kihasználták. Sikerült felpörgetniük a tempót és irányítani a mérkőzést, de a gól továbbra sem volt benne a játékukban. Beszorult saját térfelére az Újpest, amely lelkes csapatmunkával megtartotta kétgólos előnyét a lefújásig.

Az Újpest 2016. február 13. óta először győzte le a fehérváriakat, akik azóta két döntetlen mellett hat alkalommal nyertek. Az újpestiek a győzelem nélkül letudott három legutóbbi bajnoki mérkőzést - és a Magyar Kupából való kiesést - követően gyűjtötték be újra a három pontot, míg a Vidi sorozatban aratott három bajnoki siker után szenvedett a vereséget.

Pont nélkül maradt a harmadik helyezett Budapest Honvéd, amely Debrecenben ugyancsak 2-0-s vereséget szenvedett. Az Európa-liga csoportkört jövő csütörtökön záró Mol Vidi FC három ponttal előzi meg fővárosi üldözőjét.

A Puskás Akadémia hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Paks együttesével, és a mérkőzés után a felcsúti klub vezetősége menesztette Benczés Miklós vezetőedzőt.

Eredmények

Debreceni VSC-Budapest Honvéd 2-0

Ferencváros-Mezőkövesd Zsóry FC 3-2

Puskás Akadémia FC-Paksi FC 1-1

Diósgyőri VTK-Kisvárda Master Good 1-1

MTK Budapest-Szombathelyi Haladás 4-0

Újpest FC-MOL Vidi FC 2-0

A tabella

1. Ferencváros 17 12 3 2 35-13 39 pont

2. MOL Vidi FC 17 9 4 4 28-15 31

3. Budapest Honvéd 17 8 4 5 19-13 28

4. MTK Budapest 17 8 3 6 27-24 27

5. Újpest FC 17 7 6 4 19-12 27

6. Debreceni VSC 17 7 6 4 23-19 27

7. Mezőkövesd Zsóry FC 17 6 6 5 25-21 24

8. Paksi FC 17 5 7 5 21-23 22

9. Puskás Akadémia 17 5 3 9 19-24 18

10. Diósgyőri VTK 17 3 5 9 16-28 14

11. Kisvárda Master Good 17 3 4 10 15-35 13

12. Szombathelyi Haladás 17 2 3 12 13-33 9

A 18. forduló programja

december 15., szombat:

Puskás Akadémia FC-Mezőkövesd Zsóry FC 17.00

Kisvárda Master Good-MTK Budapest 17.00

Paksi FC-Diósgyőri VTK 17.00

Szombathelyi Haladás-Debreceni VSC 17.00

Budapest Honvéd-Újpest FC, Új Hidegkuti Nándor Stadion 19.30

december 16. vasárnap:

MOL Vidi FC-Ferencváros 20.15