16 perces néma csenddel emlékeztek az áldozatokra az újvidéki tragédia egyéves évfordulóján - a nap hírei

16 perces néma csenddel emlékeztek az áldozatokra az újvidéki tragédia egyéves évfordulója alkalmából. Szerbiában Nemzeti gyásznapot tartottak szombaton a vasútállomáson történt tragédia miatt. A Magyar Szó beszámolója szerint a több tízezres tömeg koszorúkat helyezett el az újvidéki vasútállomás épületénél, majd késő délután rózsákat dobtak a Dunába a péteráradi hídról. Incidensről nem érkezett jelentés. Az újvidéki vasútállomás tetőszerkezete tavaly november elsején omlott le, a baleset 16 ember életét követelte. Az eset tüntetéshullámot indított el Szerbiában. A kormány pénteken fogadta el a nemzeti gyásznapról szóló rendeletet.

A szerb határőrök nem engedtek több magyarországi diákot Szerbiába, akik szerettek volna csatlakozni az újvidéki tragédia évfordulójára szervezett megemlékezésekhez – írja a 24.hu. A magyar diákok belépését arra hivatkozva tagadták meg, hogy nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek a szerb államra. A portál információi szerint összesen harmincan szerettek volna Újvidékre utazni Magyarországról, de csak 11-en tudtak bejutni Szerbiába. A szolidaritási akciót szervező Hallgatói Szakszervezet tagja arról számolt be, hogy az intézkedő hatóságok indoklás nélkül elvették a magyar csapat biztosítására szolgáló walkie talkiekat, matricákat és kitűzőket. A magyar külügyminisztérium úgy reagált, hogy sem a szabadkai főkonzulátusra, sem a belgrádi nagykövetségre, nem érkezett semmilyen panaszbejelentés magyar állampolgárok részéről.

A Mesterséges Intelligencia Tanács megalakulásával rendszeres egyeztetést ígér a hazai szereplőkkel a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca közleményében arra hívja a figyelmet, hogy a szervezet létrejöttéről a múlt héten döntött az Országgyűlés az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletével összhangban. Emellett megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye, amely hatékonyan biztosítja a hazai vállalkozások és felhasználók védelmét. A Mesterséges Intelligencia Tanács egyik fő feladata, hogy ajánlásokat és iránymutatásokat fogalmazzon meg a rendelet egységes alkalmazása érdekében.

Etikai kódexet és azonnali közös nyilatkozatot sürget a pártvezetők részéről a Tisza párt elnöke. Magyar Péter szerint a közösségi oldalakon és az online lapokban a napokban megjelent mesterséges intelligenciával készült fideszes lejárató videók miatt az ellenzéki pártoknak közösen kell megállítaniuk a választási csalásnak minősülő hirdetéseket. A pártvezető azt kezdeményezi, hogy a választáson induló minden párt írja alá a választás tisztaságát, egymás emberi méltóságát és a tisztességes versenyt lehetővé tevő nyilatkozatot. Az etikai kódex szerint az aláírók elkötelezik magunkat amellett, hogy nem tévesztik meg a választókat, és nem terjesztenek félrevezető, manipulált vagy hamis információkat. Eddig a Jobbik jelezte, hogy támogatják a Tisza választási etikai kódex koncepcióját.

Moszkva meghiúsította az ukrán különleges erők kísérletét, hogy helikopterrel katonákat juttassanak el a kelet-ukrajnai Pokrovszkba – közölte az orosz védelmi minisztérium. A tájékoztatás szerint a helikopteren tartózkodó 11 ukrán katona közül senki sem élte túl a támadást. Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka ugyanakkor arról számolt be, hogy folyamatban van egy átfogó hadművelet az orosz erők kiszorítására a városból, miután Kijev különleges egységei sikeresen leszálltak a város egyes részein.

Az élelmiszersegélyek folyósítása érdekében a vészhelyzeti tartalék felhasználására szólította fel a Trump-adminisztrációt a szövetségi bíróság. Két egymással párhuzamosan hozott bírói határozat pénteken szólította fel Donald Trump-ot, hogy a kormányzati leállás, és elfogadott költségvetés hiányának ellenére is folytassa a szövetségi élelmiszersegély-program működtetését, amire több mint 41 millió amerikai jogosult. Az amerikai elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a katonák és rendvédelmi dolgozók bérének kifizetésére sikerült forrásokat találni.

Nigéria felkerült a különleges aggodalomra okot adó országok listájára az Egyesült Államokban. A döntés újra lehetővé teszi szankciók kiszabását Nigériával szemben, ami humanitárius segélyek leállítását is jelentheti. Donald Trump amerikai elnök azt állítja, hogy az afrikai országban radikális iszlamisták ezrével gyilkolják a keresztényeket, Nigéria ezt visszautasította. A nigériai külügyminisztérium reagálása szerint a különböző vallásúak régóta békében élnek, dolgoznak és gyakorolják vallásukat egymás mellett az országban, azt elismerték, hogy az ország számos közbiztonsági problémával küszködik.

Betiltották a dohányzást a Maldív-szigeteken a 2007 után születetteknek. Ezzel a Maldív-szigetek a világon egyedülálló módon vezetett be generációs dohányzási tilalmat. A korlátozás minden dohánytermékre vonatkozik, a kereskedőknek pedig kötelességük ellenőrizni a vásárló életkorát. A szabály a turistákra is vonatkozik.

Bűnrészesség gyanújával eljárás indult egy nő ellen a Louvre műkincslopás ügyében. A szerdán őrizetbe vett nőt előzetes letartóztatásba helyezték. A nőt négy másik gyanúsítottal együtt vették őrizetbe Párizsban. Bűnszervezetben elkövetett betöréses lopásban való bűnrészesség és bűncselekmény elkövetése céljából létrehozott bűnszövetség gyanújával indítottak ellene eljárást.