2025. november 1. szombat
Nyitókép: Pixabay

Gyönyörű országban tiltják be a cigarettázást

Infostart

Generációs dohányzási tilalom lépett életbe a Maldív-szigeteken, amely a világon egyedülálló módon célozza meg a dohányfüstmentes jövő elérését. A 2025. november 1-jével hatályba lépett jogszabály-módosítás értelmében tilos dohányterméket vásárolni, használni vagy kapni minden olyan személy számára, aki 2007. január 1-jén vagy azt követően született.

A rendelkezés gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 2007 után született helybéliek és turisták soha életükben nem vásárolhatnak legálisan dohányterméket az ország területén. A tilalom a dohánytermékek minden formájára vonatkozik, és a kiskereskedőknek szigorú életkor-ellenőrzést kell végezniük az eladás során.

A generációs tilalom bevezetése mellett a Maldív-szigetek kormánya már korábban szigorított a dohánytermékek értékesítésének alsó korhatárán is.

A jogszabály-módosítás értelmében a dohánytermékek legális vásárlásának alsó korhatárát 18 évről 21 évre emelték. Tilos dohányterméket értékesíteni 21 év alatti személyeknek, valamint a generációs tilalom hatálya alá tartozóknak.

Az ország átfogó tilalmat vezetett be az elektronikus cigaretták és a vaping eszközök (vape-ek) importjára, gyártására, forgalmazására, birtoklására és használatára vonatkozóan, amely minden korosztályra érvényes, a helyi emberektől a turistákig.

Büntetés

A szabályok megsértése súlyos pénzbírságot von maga után, amely a fiatalkorúaknak történő dohányeladás esetén meghaladhatja az egymillió forintot. A szigetország célja, hogy 2030-ra teljesen dohánymentes generációt neveljen.

Magyarország nem ennyire szigorú

Itthon tilos dohányterméket, beleértve az elektronikus cigarettát is, eladni 18 éven aluli személyeknek. Ezen túlmenően a dohánytermékek csak az erre kijelölt, államilag ellenőrzött Nemzeti Dohányboltokban vásárolhatók meg, és a dohánytermékek nyílt láthatóságát (polcon történő kihelyezését) is korlátozzák. A szabályozás célja a dohánytermékekhez való hozzáférés korlátozása, különösen a fiatalok körében.

