Már elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján a Mesterterv következő adása

Itt a Mesterterv legújabb adása: Orbán Viktor vagy Magyar Péter?

Infostart

Kereki Gergő, Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor elemzi a hét legfontosabb történéseit – a Békemenettől a Nemzeti Menetén át a nyugdíjbotrányig. Az adásban kiderül, hogyan változtak az erőviszonyok, mit mutatnak a legújabb közvélemény-kutatások, és kiben bíznak ma leginkább a magyarok.

Már elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján a Mesterterv következő adása, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzi a hét legfontosabb eseményeit és a politikai erővonalak alakulását.

A műsor középpontjában ezúttal a Békemenet és Magyar Péter Nemzeti Menete áll. Vajon ki formálja ma a politikai tömegek hangulatát, és ki az, aki inkább sodródik az eseményekkel?

A stúdióban bemutatott legfrissebb közvélemény-kutatások ezúttal is izgalmas összefüggéseket tárnak fel: az adatok világosan kirajzolják, mely pártok erősödnek, és hol gyengül a támogatás. Valóban a Tisza Párt áll az élen, vagy csupán egy régi politikai mintázat tűnik fel új köntösben?

A hét egyik legvitatottabb ügye a nyugdíjbotrány, amely komoly hullámokat kavart a közéletben. A kiszivárgott javaslatok és a politikai reakciók újraélesztették a vitát arról, ki viseli a felelősséget a gazdasági döntések következményeiért.

A Mesterterv adásában a szakértők minden kérdésre választ keresnek: a számok mögül pedig kirajzolódik a reális helyzet, és talán a jövő politikai térképe is.

