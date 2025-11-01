Nem mehet így tovább - kifakadt a miniszter miután megtudta a részleteket

Több mint húsz éve strukturálisan alábecsülték a behatolás és a lopás kockázatát" a Louvre-ban - mondta Rachida Dati kulturális miniszter a TF1 kereskedelmi tévécsatornán, közel két héttel a világ egyik leglátogatottabb múzeumában elkövetett látványos betörés után. "Nem mehet így tovább" - tette hozzá.

Párizs, 2025. október 27. Járókelõk a párizsi Louvre múzeum udvarán 2025. október 27-én. Október 19-én, fényes nappal nyolc nagyértékû, a XIX. századból származó koronaékszert elloptak a párizsi Louvre-ból. A négy tettes közül kettõt elfogott a rendõrség. MTI/AP/Christophe Ena

A tárcavezető elmondta, hogy megállapítását a rablás másnapján indított közigazgatási vizsgálat első eredményeire alapozza.

Az október 19-én, fényes nappal elkövetett rablás helyszínére a tettesek az épületnek a Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be. Miután feszítővassal betörték az ablakot és két vitrint, amelyekben az ékszerek voltak, két robogóval távoztak, amelyeket bűntársaik vezettek.

A maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert - közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit - vitték el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából, a kár értéke 88 millió euró.

A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott. A műkincseket a hatóságok közlése szerint még nem sikerült megtalálni.

A miniszter szerint a jelentés feltárta, hogy alábecsülték a lopás kockázatát a múzeumban, a "biztonsági berendezések pedig elavultak".

Azt viszont Rachida Dati megerősítette, hogy a belső biztonsági rendszerek a rablás napján működtek. A tárcavezető a múzeumon kívüli "jelentős biztonsági rés" kezelésére irányuló intézkedéseket helyezett kilátásba.

"A járművel történő behatolást megakadályozó eszközöket fogunk telepíteni" - jelentette be. Jelezte azt is, hogy az új eszközpark "az év vége előtt" üzembe helyezésre kerül.

A Louvre-nak a rablás óta jelentős nyomás alatt álló elnöke, Laurence des Cars korábban jelezte, hogy a múzeum külső biztonságának megerősítése már folyamatban van, és a 2023 végén javasolt, behatolásgátló berendezések közül az első telepítése elkezdődött.

A rablással kapcsolatban eddig hét embert állítottak elő, közülük kettőt vádoltak meg és helyeztek előzetes letartóztatásba. Őket azzal gyanúsítják, hogy a négytagú kommandó tagjai voltak, amit a két férfi beismert.