Infostart.hu
2025. november 1. szombat
Ukrán katonák Pokrovszk körzetében, a fronton.
Nyitókép: X / Azov Army

Ádáz csata dúl Pokrovszknál - videó

Infostart

Egymásnak ellentmondó jelentéseket adtak ki Moszkvában és Kijevben az ukrán hadsereg legújabb támadásáról.

Az orosz védelmi minisztérium szerint csapataik meghiúsították az ukrán különleges erők kísérletét, hogy helikopterrel katonákat juttassanak el a kelet-ukrajnai Pokrovszk városába, ahol heves harcok folynak a frontvonal mentén. Az orosz védelmi minisztérium szombati tájékoztatása szerint a helikopteren tartózkodó 11 ukrán katona közül senki sem élte túl a támadást.

Két ukrán katonai forrás ezzel szemben azt közölte, hogy Kijev különleges egységei sikeresen leszálltak Pokrovszk egyes részein, és ott harcolnak az orosz erőkkel, miközben Moszkva azt állítja, hogy csapatai bekerítették az ukrán kontingenseket.

A Donyeck megyében fekvő Pokrovszk az elmúlt hetekben az egyik legintenzívebb harci övezetté vált, ahol az orosz erők újabb előretörésről számoltak be, az ukrán fél pedig továbbra is ellenáll az orosz csapatok támadásainak.

Ádáz csata dúl Pokrovszknál - videó

oroszország

ukrajna

háború

2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
2025. november 1. 12:20
