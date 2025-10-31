Ettől a dühös menettől retteghetnek Szerbiában

Aleksandar Vucic szerb elnök közölte: amennyiben erőszakossá válik a tiltakozás, tömeges letartóztatásokra lehet számítani; továbbá bejelentette, hogy a kormányellenes tiltakozásokkal szemben néhány nap múlva a mellette és a kormány mellett állók szerveznek nagygyűlést szintén Újvidéken. Hozzátette: sokan csalódni fognak szombaton, mert nem lesz kormányváltás.

Péntek délután a szerbiai vasúttársaság bombariadó miatt leállította az összes járatát.

Az óbecsei székhelyű Becejprevoz közúti személyszállító társaság pedig azt közölte, hogy szombaton nem közlekedik Újvidék irányába, mert a nagyszabású rendezvény nehezíti a forgalmat a városban.

Belgrád, 2025. október 30. Szerb diákok és támogatóik Belgrádból Újvidékre indulnak 2025. október 30-án, hogy két nap múlva megemlékezzenek az áldozatokról az ottani tömegszerencsétlenség elsõ évfordulóján. Az újvidéki vasútállomás elõtetejének leszakadása miatt 16 ember életét vesztette. MTI/EPA/Andrej Cukic

Az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője tavaly november 1-jén szakadt le, 16 ember halálát okozva. Ezt követően országos tiltakozások kezdődtek, amelyek a mai napig tartanak.

A vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021-2022-ben több hullámban újították fel, és a munka tavaly is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter tavaly júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást és az egész épület újra használható. A miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek a tragédiáért. Felelősséget vállalt viszont Újvidék polgármestere és a miniszterelnök: Milan Djuric és Milos Vucevic január végén jelentette be lemondását. Márciusban új miniszterelnököt választott a parlament, ám a tiltakozók az érintettek felelősségre vonása mellett előrehozott választásokat követelnek.