2025. október 11. szombat
A Fidesz megkezdte az aláírásgyűjtést – a nap hírösszefoglalója
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

A Fidesz megkezdte az aláírásgyűjtést – a nap hírösszefoglalója

Infostart

Megerősítette Magyarország eddigi besorolását negatív kilátás mellett a Standard & Poor’s. Elindította a Fidesz a korábban bejelentett aláírásgyűjtést az uniós háborús stratégia ellen. Franciaországban együttműködésre szólította fel a pártokat az újból kinevezett miniszterelnök.

Megerősítette Magyarország eddigi 3B mínusz besorolását negatív kilátás mellett a Standard & Poor’s. A hitelminősítő külön értékelést nem publikált, de jelezte, hogy nem változtatott a besoroláson és a kilátáson. A Nemzetgazdasági Minisztérium a döntést úgy értékelte: továbbra is mind a három nagy hitelminősítő, a Fitch Ratings, a Moody’s és a Standard and Poor’s is befektetésre ajánlja Magyarországot.

Elindította a Fidesz a korábban bejelentett aláírásgyűjtést az uniós háborús stratégia ellen. Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke a pesterzsébeti piacon kezdte a kampányt. A miniszterelnök előzőleg Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott: ott lesznek minden városban és minden faluban.

Átadták Jókai Mór felújított síremlékét a Fiumei úti sírkertben az író születésének bicentenáriuma alkalmából. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott: Jókai Mór részese volt egy nagy generációnak, amely létrehozta a polgári Magyarországot, törvénybe iktatta az április törvényeket és a haza függetlenségéért bátran harcolt a szabadságharc csatáiban.

Összesen 16 projekt nyerte el a főváros közösségi költségvetésének támogatását – jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook oldalán számolt be arról, hogy a beérkezett mintegy 150 ezer szavazat alapján, a következő években olyan projektek valósulnak meg, mint a zöldítés a Thököly úton, új fasor Zuglóban, biztonságos kerékpáros útvonalak a Kálvin téren. A támogatott projektekre a becsült ráfordítás csaknem 1 milliárd forint.

Egyedül indul a Mi Hazánk Mozgalom a jövő évi parlamenti választáson. A párt elnöke a fővárosi jelöltjeiket bemutató tájékoztatón úgy fogalmazott: nem kötnek paktumokat, nem alkusznak, és nincs is erre szükségük. Toroczkai László szerint a Mi Hazánk Magyarország legszervezettebb, legegységesebb pártja. Aspiránsaikat a párt októberi 23-i rendezvényén, a Corvin közben mutatják majd be.

Megtalálták annak az egyetemistának a holttestét, aki szeptember 30-án tűnt el a Hortobágy-Berettyó főcsatorna vizében. A Debreceni Egyetemen tanuló 25 éves doktorandusz hallgató a három társával halbiológiai kutatásokat végzett, amikor elromlott a csónak motorja. A férfit feltehetően azért nem találták meg azonnal, mert lerántotta egy örvény.

Franciaországban együttműködésre szólította fel a pártokat a költségvetés elfogadása érdekében az újból kinevezett miniszterelnök. Sébastien Lecornu bírálta az országot megbénító politikai patthelyzetet. A miniszterelnök arra szólította fel a pártokat, hogy küzdjék le nézeteltéréseiket, és az év végéig fogadják el a költségvetést, amely kulcsfontosságú lépés Franciaország növekvő költségvetési hiányának kordában tartásához.

A többi között Ukrajna légvédelmének megerősítéséről tárgyalt Donald Trumppal az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij a megbeszélést eredményesnek nevezte. Egyben reményét fejezte ki, hogy megállítható lesz Oroszország Ukrajna elleni háborúja, akárcsak minden más háború, amelyet az amerikai elnök közreműködésével lezártak. Az ukrán elnök egyben gratulált Donald Trumpnak a Közel-Keleten elért tűzszüneti megállapodáshoz.

Közlekedési és energetikai objektumokra mért csapásokat jelentett be az orosz védelmi minisztérium. A támadást a tárca az orosz polgári infrastruktúra ellen végrehajtott ukrán csapásokra adott válasznak nevezte. Közben megkezdték a kritikus helyzetbe került zaporizzsjai atomerőmű áramellátásának helyreállítását.

Németországban többen megsebesültek, amikor lövések dördültek el a Hessen tartománybeli Giessen központjában, a piactéren – közölte a helyi rendőrség szóvivője. Az elkövető szökésben van. A szóvivő azonban hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs veszélyben.

Varsóban ellenzéki tüntetést tartottak az uniós migrációs paktum és a Mercosur-megállapodás ellen. A fő lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság elnöke, Jaroslaw Kaczynski a beszédében idegen érdekek megvalósításával vádolta a kormányt. Az Európai Bizottság szerdáig ismerteti a migrációs paktumból eredő tagállami kötelezettségeket.

Az Egyesült Államok további 100 százalékos vámot vet ki minden kínai árura a már meglévő 30 százalékos vám fölött november 1-től. A vámtétel így 130 százalékra emelkedik, miután Kína exportkorlátozást vezetett be egyebek között a ritkaföldfémekre.

Új uniós határellenőrzési rendszert léptet életbe Horvátország vasárnap a schengeni övezeten kívüli országok állampolgárai számára. A változás miatt torlódások lehetnek a szerb, a bosznia-hercegovinai és a montenegrói határon. Az EES felváltja az útlevelek kézi pecsételését.

Sugárterápiát kap Joe Biden volt amerikai elnök daganatos betegségének kezelésére - közölte a politikus szóvivője. A kezelés időtartamát a szóvivő nem részletezte. Joe Biden a jövő hónapban lesz 83 éves.

A rossz időjárás miatt meghiúsult Klein Dávid és Nagy Márton csúcstámadása Himalájában fekvő Dhaulagirin. A két magyar hegymászó oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül akarta elérni a 8167 méteres csúcsot. Klein Dávid és Nagy Márton a következő napokban megkezdi a hegyről a levonulást.

Évtizedek óta először látható állványzat nélkül az Akropoliszon az UNESCO világörökségi listáján is szereplő Parthenon. A renoválási munkálatok azonban tovább folytatódnak, ezért hamarosan ismét megjelennek az állványok a templom körül, de ezek a kormány ígérete szerint már esztétikailag sokkal jobban illeszkednek majd az épület struktúrájához.

