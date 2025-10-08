ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.33
usd:
336.48
bux:
101811.05
2025. október 8. szerda Koppány
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay.com

Autóipari akciótervvel állt elő az EU - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Több ponton is módosítja a kormány a beruházásösztönzési rendszert. Ipari akciótervet dolgozott ki az autóipar versenyképességének megőrzésére az Európai Bizottság. Új típusú molekuláris szerkezet kifejlesztéséért három tudós kapja az idén a kémiai Nobel-díjat. Az InfoRádió legfontosabb szerdai hírei.

Több ponton is módosítja a kormány a beruházásösztönzési rendszert - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte: az élesedő verseny miatt Magyarország él az uniós lehetőséggel, és a környezetet kímélő növekedés érdekében létrejövő beruházásoknál 350 millió euróig nem kell európai bizottsági jóváhagyás a támogatáshoz.

Új ipari akciótervet dolgozott ki az autóipar versenyképességének megőrzésére az Európai Bizottság. A terv támogatja a tiszta, digitális és automatizált járműgyártásra való átállást. Emellett rugalmasabb kibocsátási szabályokat vezet be 2025 és 2027 között, miközben a 2035-ös zéró kibocsátási cél változatlan marad.

Az akkumulátoripari szabályozások felülvizsgálatát követeli 40 civil szervezet a kormánytól és az Európai Uniótól – írja a 24.hu. A civilek a többi között azt kérik, hogy a lítium akkumulátorhulladékot minősítsék veszélyes hulladéknak, és az ipari vegyi anyagok összetétele ne lehessen üzleti titok.

Konstruktív megbeszélést folytatott a kőolajszállító Janaf vezetőivel a Mol. A magyar olajtársaság azt közölte: a horvát társaságtól azt kérték, megfelelő tesztekkel mutassa ki, hogy az év minden napján fel tud-e hozni elegendő kőolajat az Adria-vezetéken.

Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az előző év azonos havi értékeit. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak - jelentette KSH. Az élelmiszerek ára átlagosan 4,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Abbahagyja a már csaknem fél éve kezdődött keddi tüntetések szervezését Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott: a résztvevők alacsony száma miatt mostantól más módon folytatja a kormány elleni tiltakozást.

Pénteken kezdődnek az őszi érettségik a nemzetiségi nyelv és irodalom írásbelikkel. Az Oktatási Hivatal közleménye szerint 221 intézményben összesen 24.390-en érettségiznek.

Rendeletjavaslatot terjesztett elő az uniós mezőgazdasági termelők védelmére a Mercosur partnerségi megállapodás részeként az Európai Bizottság. A cél, hogy gyors és hatékony védelmi mechanizmus lépjen életbe, ha a dél-amerikai import hirtelen nőne, vagy az uniós árak indokolatlanul csökkennének.

Új, szigorúbb meghatározást fogadott el a hús definíciójára az Európai Parlament. A meghatározás ezentúl kizárólag állatok ehető részeire korlátozódik, és kizárja a laboratóriumban, sejtkultúrából előállított termékeket.

Az Európai Bizottság elnöke szerint Európa hibrid háborúban áll, amelyre egységes és határozott választ kell adni. Ursula von der Leyen az Európai Parlament strasbourgi ülésén elmondta: a drón- és kibertámadások, valamint a dezinformációs kampányok célja az uniós egység megbontása és Ukrajna támogatásának gyengítése.

Ororszországban megszavazta az Egyesült Államokkal kötött, védelmi célokra már nem használt plutónium ártalmatlanításáról szóló 2000-es megállapodás felmondását a parlament alsóháza. A döntést az amerikai szankciók, Ukrajna támogatása, valamint a NATO keleti terjeszkedése és az amerikai katonai jelenlét növekedése indokolta.

Cáfolta az oroszországi üzemanyagtermelés problémáiról szóló állításokat Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes. A politikus azt hangsúlyozta: az orosz finomítók már növelték a termelést, a belső piacon egyensúly van.

Ukrán drón csapódott a Novovoronyezsi Atomerőműbe – közölte az orosz hadsereg. Kijev szerint a gép letért pályájáról orosz elektronikus zavaróberendezések tevékenysége miatt.

Németországban engedélyezné a rendőrségnek a kormány az ország légterét megsértő drónok lelövését. Az új törvényt még a szövetségi parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Csehországban a jövőben állami pénzből nem szállítana fegyvereket Ukrajnának az ANO kormánya - ezt a képviselőházi választásokon győztes az Elégedetlen Polgárok Akciója elnöke közölte. Andrej Babis bízik abban, hogy jövő péntekig megszületik a megállapodás a cseh kormányalakításról, amelyről már tárgyalásokat folytatnak az SPD-vel és az Autósok pártjával.

Az ügyvezető francia miniszterelnök szerint elhárulhat az előrehozott választások veszélye. Sébastien Lecornu úgy fogalmazott: a politikai válság megoldása érdekében megkeresett pártok hajlandónak tűnnek arra, hogy megállapodjanak a jövő évi költségvetésről.

A kedden megkéselt német polgármester szerint örökbe fogadott lánya támadta meg őt az otthonukban. Az 57 éves Iris Stalzer, a Szociáldemokrata Párt politikusa túl van az életveszélyen. A 17 éves lány ellen, aki maga riasztotta a mentőket, egyelőre nem adtak ki letartóztatási parancsot. Az indíték egyelőre nem világos.

Omlásveszély miatt október 14-től ismét lezárják a Korinthoszi-csatornát a hajóforgalom elől a görög hatóságok. A csatornát 2 évvel ezelőtt már hosszabb időre lezárták hasonló okok miatt, és most sem tudni, mikor nyithatják meg újra.

Új típusú molekuláris szerkezet kifejlesztéséért három tudós kapja az idén a kémiai Nobel-díjat: Kitagava Szuszumu japán, Richard Robson brit és Omar M. Yaghi jordániai születésű amerikai tudós. A kutatásuk arra ad választ: hogyan lehet megkötni a szén-dioxidot, hogy kevesebb jusson a légkörbe.

Elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A szakember számos magyar klubot is irányított edzői pályafutása során, az MLSZ-től 2020-ban Életműdíjat kapott. 1986-ban kijutott a magyar válogatottal a mexikói világbajnokságra.

Kezdőlap    Napinfo    Autóipari akciótervvel állt elő az EU - a nap hírei

autó

napinfó

akkumulátor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat

Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat
Ha kis mértékben is, de lefelé módosította idei növekedési várakozását a Kopint-Tárki. A konjunktúrakutató 2025-re 0,4 százalékos GDP-bővülést vár, minden rossz hónap azonban 0,1 százalékot ront a kilátásokon, így az sem kizárt, hogy stagnálás közelében marad a magyar gazdaság – mondta az InfoRádióban a Kopint-Tárki vezérigazgatója.
 

Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Vlagyimir Putyin megvan arról győződve, hogy nyerésben van, és nem kell belemennie semmiféle kompromisszumba – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
 

Szijjártó Péter szerint a lengyel kormányfő mentegeti a vezetékrobbantással gyanúsított ukránt

Több uniós ország is korlátozná az orosz diplomaták európai mozgását

Kövér László: globális háttérhatalmi játszmák veszélyeztetik hazánk függetlenségét

VIDEÓ
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.09. csütörtök, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újra 30 ezer forint felett járt az OTP, tovább emelkedtek a tőzsdék

Újra 30 ezer forint felett járt az OTP, tovább emelkedtek a tőzsdék

Európában kedvező hangulatban telt a kereskedés, és a magyar tőzsde is jól teljesített. Eközben Amerikában is jó vitt a hangulat a piacokon. Az arany árfolyama ma is új csúcsra ment, és az ezüstnél is közel a történelmi rekord. Közben a BMW profit warningja után esnek az autóipari részvények, az OTP pedig fontos szintről fordult. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Joy napok 2025 ősz: itt a kuponfüzet ára, az összes októberi kedvezmény

Joy napok 2025 ősz: itt a kuponfüzet ára, az összes októberi kedvezmény

Joy napok 2025 ősz: mikor lesznek az őszi Joy napok és mennyi a Joy 2025 kuponfüzet ára? Itt találhatod meg a Joy napok 2025 kuponok listáját, ilyen kedvezményekkel vásárolhatsz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Macron could nominate new French prime minister in next 48 hours, says outgoing Lecornu

Macron could nominate new French prime minister in next 48 hours, says outgoing Lecornu

Sébastien Lecornu had been in office for 26 days when he resigned on Monday - he was given 48 hours by President Macron to make a plan for the "stability" of France.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 4. 21:05
Izrael leállt a hadakozással - a nap hírei
2025. október 3. 22:15
Modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen a Rheinmetall - a nap hírei
×
×
×
×