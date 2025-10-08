Autóipari akciótervvel állt elő az EU - a nap hírei

Több ponton is módosítja a kormány a beruházásösztönzési rendszert - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte: az élesedő verseny miatt Magyarország él az uniós lehetőséggel, és a környezetet kímélő növekedés érdekében létrejövő beruházásoknál 350 millió euróig nem kell európai bizottsági jóváhagyás a támogatáshoz.

Új ipari akciótervet dolgozott ki az autóipar versenyképességének megőrzésére az Európai Bizottság. A terv támogatja a tiszta, digitális és automatizált járműgyártásra való átállást. Emellett rugalmasabb kibocsátási szabályokat vezet be 2025 és 2027 között, miközben a 2035-ös zéró kibocsátási cél változatlan marad.

Az akkumulátoripari szabályozások felülvizsgálatát követeli 40 civil szervezet a kormánytól és az Európai Uniótól – írja a 24.hu. A civilek a többi között azt kérik, hogy a lítium akkumulátorhulladékot minősítsék veszélyes hulladéknak, és az ipari vegyi anyagok összetétele ne lehessen üzleti titok.

Konstruktív megbeszélést folytatott a kőolajszállító Janaf vezetőivel a Mol. A magyar olajtársaság azt közölte: a horvát társaságtól azt kérték, megfelelő tesztekkel mutassa ki, hogy az év minden napján fel tud-e hozni elegendő kőolajat az Adria-vezetéken.

Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az előző év azonos havi értékeit. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak - jelentette KSH. Az élelmiszerek ára átlagosan 4,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Abbahagyja a már csaknem fél éve kezdődött keddi tüntetések szervezését Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott: a résztvevők alacsony száma miatt mostantól más módon folytatja a kormány elleni tiltakozást.

Pénteken kezdődnek az őszi érettségik a nemzetiségi nyelv és irodalom írásbelikkel. Az Oktatási Hivatal közleménye szerint 221 intézményben összesen 24.390-en érettségiznek.

Rendeletjavaslatot terjesztett elő az uniós mezőgazdasági termelők védelmére a Mercosur partnerségi megállapodás részeként az Európai Bizottság. A cél, hogy gyors és hatékony védelmi mechanizmus lépjen életbe, ha a dél-amerikai import hirtelen nőne, vagy az uniós árak indokolatlanul csökkennének.

Új, szigorúbb meghatározást fogadott el a hús definíciójára az Európai Parlament. A meghatározás ezentúl kizárólag állatok ehető részeire korlátozódik, és kizárja a laboratóriumban, sejtkultúrából előállított termékeket.

Az Európai Bizottság elnöke szerint Európa hibrid háborúban áll, amelyre egységes és határozott választ kell adni. Ursula von der Leyen az Európai Parlament strasbourgi ülésén elmondta: a drón- és kibertámadások, valamint a dezinformációs kampányok célja az uniós egység megbontása és Ukrajna támogatásának gyengítése.

Ororszországban megszavazta az Egyesült Államokkal kötött, védelmi célokra már nem használt plutónium ártalmatlanításáról szóló 2000-es megállapodás felmondását a parlament alsóháza. A döntést az amerikai szankciók, Ukrajna támogatása, valamint a NATO keleti terjeszkedése és az amerikai katonai jelenlét növekedése indokolta.

Cáfolta az oroszországi üzemanyagtermelés problémáiról szóló állításokat Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes. A politikus azt hangsúlyozta: az orosz finomítók már növelték a termelést, a belső piacon egyensúly van.

Ukrán drón csapódott a Novovoronyezsi Atomerőműbe – közölte az orosz hadsereg. Kijev szerint a gép letért pályájáról orosz elektronikus zavaróberendezések tevékenysége miatt.

Németországban engedélyezné a rendőrségnek a kormány az ország légterét megsértő drónok lelövését. Az új törvényt még a szövetségi parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Csehországban a jövőben állami pénzből nem szállítana fegyvereket Ukrajnának az ANO kormánya - ezt a képviselőházi választásokon győztes az Elégedetlen Polgárok Akciója elnöke közölte. Andrej Babis bízik abban, hogy jövő péntekig megszületik a megállapodás a cseh kormányalakításról, amelyről már tárgyalásokat folytatnak az SPD-vel és az Autósok pártjával.

Az ügyvezető francia miniszterelnök szerint elhárulhat az előrehozott választások veszélye. Sébastien Lecornu úgy fogalmazott: a politikai válság megoldása érdekében megkeresett pártok hajlandónak tűnnek arra, hogy megállapodjanak a jövő évi költségvetésről.

A kedden megkéselt német polgármester szerint örökbe fogadott lánya támadta meg őt az otthonukban. Az 57 éves Iris Stalzer, a Szociáldemokrata Párt politikusa túl van az életveszélyen. A 17 éves lány ellen, aki maga riasztotta a mentőket, egyelőre nem adtak ki letartóztatási parancsot. Az indíték egyelőre nem világos.

Omlásveszély miatt október 14-től ismét lezárják a Korinthoszi-csatornát a hajóforgalom elől a görög hatóságok. A csatornát 2 évvel ezelőtt már hosszabb időre lezárták hasonló okok miatt, és most sem tudni, mikor nyithatják meg újra.

Új típusú molekuláris szerkezet kifejlesztéséért három tudós kapja az idén a kémiai Nobel-díjat: Kitagava Szuszumu japán, Richard Robson brit és Omar M. Yaghi jordániai születésű amerikai tudós. A kutatásuk arra ad választ: hogyan lehet megkötni a szén-dioxidot, hogy kevesebb jusson a légkörbe.

Elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A szakember számos magyar klubot is irányított edzői pályafutása során, az MLSZ-től 2020-ban Életműdíjat kapott. 1986-ban kijutott a magyar válogatottal a mexikói világbajnokságra.