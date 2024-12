Találtak megoldást az orosz Gazprombank elleni új amerikai szankciók jelentette problémákra - a nap hírei

Sikerült megoldást találni az orosz Gazprombank elleni új amerikai szankciók jelentette problémákra - közölte külgazdasági és külügyminiszter Szófiában. Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarország az orosz pénzintézeten keresztül fizet a földgázért, Bulgária pedig onnan kap pénzt a tranzitért.

Továbbra is 3 százalék feletti gazdasági növekedést vár 2025-ben a kormányfő. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt hangsúlyozta: a minimálbér megállapodások a bérszintekre nagy hatással lesznek, a pedagógusoknál is emelkednek a bérek. Két nagy gyár is elkezd dolgozni, a BMW és a BYD, és elindul egy nagy akkumulátorgyár is.

A többi között az inflációra hivatkozva jelentősen emelné a kormány a közúti járművek forgalomba helyezésével, műszaki ellenőrzésével és környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos eljárási díjakat – derül ki az szaktárca társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetéből. Számos tételnél több mint 50 százalékos díjemelés jön.

Elkobozná egyes gyorshajtóktól járművüket a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook-oldalán tudatta: a Fővárosi Közgyűlésnek javasolja, hogy kezdeményezze a kormánynál az osztrák szabályozáshoz hasonló kialakítását, amely jelentős sebességtúllépés esetén első alkalommal a gépjármű 6 hónapos, átmeneti lefoglalását, 2. alkalommal pedig elkobzását teszi lehetővé.

Drágulnak a postai szolgáltatások januártól. A belföldi elsőbbségi levél díja 25 Ft-tal, 365 Ft-ról 390 Ft-ra, míg a szintén belföldi nem elsőbbségi levél díja 15 Ft-tal, 255 Ft-ról 270 Ft-ra változik.

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is hamarabb kapják meg a decemberi családtámogatási ellátásokat az arra jogosultak - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A gyes mellett a gyermeknevelési támogatás és a családi pótlék még a karácsonyi ünnepek előtt megérkezik a családok bankszámlájára, illetve címére.

Leglább 75 ezer forintos juttatást kapnak a tankerületi iskolában dolgozó tanárok év végén – erősítette meg a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Eflött lesz egy teljesítményarányos rész is, amelynek mértékéről az iskolaigazgató dönt.

Folytatódik a Lázár Ervin Program, amelynek második időszakára további 100 ezer gyermek részvételét tervezik a 2025. január 6. és március 31. közötti időszakra - közölték a szervezők. A program célja a gyerekek művészeti élményekkel való gazdagítása.

Kezdeményezte a Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított férfi letartóztatását az ügyészség. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség aljas indokból, különös kegyetlenséggel, 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel gyanúsítja a férfit, aki első kihallgatásán beismerte tettét.

Januártól nem lehetnek többé cégvezetők a termelők pénzét eltüntető felvásárlók – hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Új szabály, hogy akik a mezőgazdasági termelőktől megkapott áru ellenértékét nem csak nem fizették meg, hanem cégeik felszámolása vagy végelszámolása közben elvonták annak fedezetét, nem lehetnek mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozásban tulajdonosok, ügyvezetők.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér lett a leggyorsabban fejlődő európai légikikötő az utasforgalom szempontjából októberben az Európai Repülőterek Nemzetközi Tanácsa kimutatása alapján. A Budapest Airport forgalma az év első tíz hónapjában túlszárnyalta az előző év teljes utasszámát. Jövőre pedig elkészülnek a 3. terminál részletes tervei is.

Több mint negyedmilliárd eurót ad a magyar és a szlovák határ felé vezető ukrajnai autópálya fejlesztésére az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az összeget abból a 450 millió eurós hitelcsomagból csoportosítják át, amelyet 2020-ban az ukrán állami infrastruktúra-fejlesztési alapnak hagytak jóvá.

A holland katonai biztonsági szolgálat vezetője szerint Oroszország még 2030 előtt készen állhat egy fegyveres konfliktusra a NATO-val. Peter Reesink egy interjújában azt mondta: nincs kizárva, hogy Moszkva, miután "leszámolt Ukrajnával", igyekezni fog kirobbantani egy régiós konfliktust annak érdekében, hogy megkísérelje megbontani a NATO-tagországok közötti szövetséget.

Újabb katonai segítséget hagyott jóvá Washington Ukrajna számára. Az amerikai külügyminisztérium azt közölte: az Egyesült Államok újabb, 500 millió dollár értékű katonai segítséget nyújt Kijevnek, hogy támogassa az ország védelmét az Oroszországgal szemben folytatott háborúban.

Nagy-Britannia, Olaszország és Japán közös vállalatot hoz létre egy korszerű lopakodó repülőgép kifejlesztésére, tervezésére és megépítésére - közölték a részt vevő vállalatok. Az új cég 2025 közepén kezdi meg a működését, székhelye Nagy-Britanniában lesz, első vezérigazgatója pedig olasz.

Moldovában 60 napos szükségállapotot vezet be a parlament az orosz gáztranzit bizonytalansága miatt. Az eddigi jelzés alapján január 1-jétől leállnak az Ukrajnán keresztül Oroszországból érkező gázszállítmányok.

A szíriai stabilitás helyreállításáról tárgyalt az amerikai külügyminiszter a török elnökkel az ankarai repülőtéren. Eközben szíriai humanitárius légihíd létrehozását jelentette be az Európai Bizottság, amelyen sürgősségi egészségügyi és egyéb alapvető ellátmányokat szállítanak a rászorulóknak.

Franciaországban a centrista Demokrata Mozgalom vezetőjét, Francois Bayrou-t nevezte ki miniszterelnöknek Emmanuel Macron francia elnök. A 73 éves politikus az államfő és pártja egyik legfőbb szövetségesének számít, rövid ideig az igazságügyi tárcát vezette Emmanuel Macron első kormányában 2017-ben, korábban pedig 1993 és 1997 között oktatási miniszter volt.