4iG új feltételrendszert alakított ki kötvényprogramjához

A 4iG Nyrt. (4iG) megállapodott a Magyar Nemzeti Bank NKP II. keretében kibocsátott vállalati kötvényei intézményi és banki befektetőivel a kötvényállomány új feltételrendszeréről, amelynek értelmében a kötvények tőketörlesztése – kamatfizetések folyamatos teljesítése mellett – a futamidő végén, 2031-ben, egy összegben esedékes. A megállapodás célja egy olyan finanszírozási szerkezet kialakítása volt, amely összhangban áll a 4iG hosszú távú növekedési stratégiájával, miközben kiszámítható és stabil keretet biztosít a cégcsoport számára.

A 4iG 2021 és 2024 között kiemelkedő pénzügyi növekedést ért el, a csoportszintű árbevétel több mint hétszeresére, az EBITDA pedig közel húszszorosára nőtt. Ez a teljesítmény jól szemlélteti a 4iG nagyléptékű növekedését, eredménytermelő képességének megerősödését, valamint azt a pénzügyi stabilitást, amely megalapozta a kötvényprogram új feltételeinek kialakítását – olvasható a vállalat közleményében.

A független hitelminősítőként eljáró Scope Ratings előzetes minősítési szolgáltatás keretében megvizsgálta az új konstrukciót és változatlan hitelminősítés mellett kedvezőnek ítélte a likviditás javulását. Az új feltételrendszer tovább növeli a 4iG pénzügyi mozgásterét, és lehetővé teszi, hogy a vállalat a felszabaduló jelentős forrásokat stratégiai prioritásaira összpontosítsa. Ezek közé tartoznak az űr- és védelmi ipari, valamint a távközlési és digitális infrastruktúra területén tervezett beruházások, illetve további növekedési lépések és célzott akvizíciók. A lépés összhangban áll a Növekedési Kötvényprogram alapvető céljával, amely a hosszú távú értékteremtést és a hazai vállalatok fenntartható növekedését támogatja – tették hozzá.