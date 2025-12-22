ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.67
usd:
330.56
bux:
110727.33
2025. december 22. hétfő Zénó
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Adaptive Media

A legjobb ajándékok feleségednek a házassági évfordulóra

Infostart

Az évforduló megünneplése gyönyörű hagyomány, amely minden évben emlékeztet a szerelmetekre és a közösen megélt pillanatokra. Összegyűjtöttünk 3 biztos ajándéktippet a házassági évfordulóra, valamint inspirációt arra is, hogyan töltsétek ezt a különleges napot együtt.

3 ajándék, amellyel nem lehet melléfogni

Kedvenc virágok

Minden nő megérdemli, hogy érezze: szeretik és csodálják. Hogyan fejezheted ezt ki? Az egyik legszebb és legbiztosabb mód egy csokor virág. Gondosan összeválogatott csokor a kedvenc virágaiból vagy a számára kedves színekben tökéletes évfordulós ajándék. Egyszerű, mégis gyönyörű szimbóluma a figyelemnek, a szeretetnek és a hűségnek – amely minden nő szívét megdobogtatja.

Csillogó ékszerek

Az ékszer klasszikus ajándék, amely házassági évfordulón sosem okoz csalódást. Választhatsz szimbolikus nyakláncot vagy fülbevalót, például szív, végtelen jel vagy kör motívummal – ezek mind a szeretet jelképei. Így az ajándék mindig emlékezteti majd rád.

A kerek évfordulók kedvelt ajándékai az eternity gyűrűk is – ezek finom, kövekkel körben díszített gyűrűk. Nem feledkezhetünk meg a népszerű és különleges Pandora ékszerekről sem. Kezdetnek válassz egy Pandora karkötőt, amelyet az évek során szimbolikus charmokkal egészíthetsz ki. Idővel olyan ékszer születik, amely végigkíséri és tükrözi a házasságotok történetét.

Romantikus utazás vagy vacsora

Közös élmény ajándékba? A közösen eltöltött idő a legértékesebb ajándék. Szervezz felejthetetlen kirándulást arra a helyre, ahol megismerkedtetek, az első randitok volt, vagy ahol a nászutakat töltöttétek. Ha van közös álomúticélotok, akár egy teljesen új helyet is választhattok.

Egy romantikus éttermi vacsorával is nagy sikert arathatsz. Ha pedig bevállalósabb vagy, a meghitt hangulatú, otthon készített vacsora is tökéletesen megkoronázhatja az estét.

Ajándékötletek a házasság évei szerint

1. évforduló – Papírlakodalom

Az első év után a házasság még olyan, mint egy üres papírlap, amely arra vár, hogy közös élményekkel töltsétek meg. Írj feleségednek szerelmes levelet, vagy ajándékozzatok egymásnak egy naplót, amelybe együtt jegyezhetitek fel a közös emlékeiteket.

5. évforduló – Falakodalom

A fa az erő és a növekedés szimbóluma. Ünnepelhettek romantikus piknikkel egy kedvenc parkban vagy erdőben. Szép ajándék lehet egy kép is a közös kedvenc fotótokból.

10. évforduló – Ónlakodalom

Tíz év együtt azt jelzi, hogy kapcsolatotok erős és rugalmas. Megtanultatok alkalmazkodni, kompromisszumokat kötni. Ajándékozzátok meg egymást a legértékesebbel: minőségi idővel, amelyet egy közösen kedvelt tevékenységgel töltötök.

15. évforduló – Kristálylakodalom

A kristály a szépség és a tisztaság jelképe a kapcsolatban. Vegyétek elő a kristálypoharakat, és koccintsatok mindarra, amit együtt elértetek - és arra is, ami még előttetek áll. Remek ajándék erre az alkalomra egy kristályokkal díszített ékszer.

20. évforduló – Porcelánlakodalom

A porcelán a törékenysége ellenére az időtállóság szimbóluma. Tervezz romantikus vacsorát, ahol porcelán étkészlet is helyet kap. A házassági fogadalom megújításának szép gesztusa lehet egy csillogó eternity gyűrű ajándékozása.

25. évforduló – Ezüstlakodalom

Az ezüst az erős kötelék jelképe. Szervezzetek ünnepséget, és élvezzétek a hangulatot, amely a menyegzőt idézi. Ne felejts el feleségednek egy elegáns ezüst ékszert ajándékozni – ez az alkalom megérdemli.

Kezdőlap    Életmód    A legjobb ajándékok feleségednek a házassági évfordulóra

ajándék

utazás

ékszer

virág

lakodalom

házassági évforduló

vacsora

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A csehek és a sorkatonaság, érdekes felmérés készült

A csehek és a sorkatonaság, érdekes felmérés készült

A csehek 53 százaléka egyetért az adminisztratív katonai nyilvántartás esetleges bevezetésével, míg egyharmaduk ellenzi azt – derül ki az NMS ügynökségnek a Cseh Rádió számára készített felméréséből. Az adminisztratív nyilvántartás a 18 és 60 év közötti cseh állampolgárokat érintené, akikre a hadkötelezettség vonatkozik.
 

Robbantásos merénylet Moszkvában, egy altábornagy volt a célpont – képek

Németország már a drónháborúra készül

Volodimir Zelenszkij elégedettnek tűnik, de „Moszkva nem mutat hajlandóságot”

Brutális fegyvervásárlásba kezd Oroszország egyik nyugati szomszédja

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre nagyobb a nyomás a forinton

Egyre nagyobb a nyomás a forinton

A múlt hét a kamatdöntések hete volt. A magyar jegybankon kivül, az EKB és a japán jegybank is döntött. Ezek hatásai még érződnek ma is a devizapiacokon. A forint a mai nap 388 felett van az euróval és 330,6 körül a dollárral szemben, annak ellenére, hogy a dollár nagyot gyengül az euróval szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos bajban lehetnek Szoboszlaiék: hiába a temérdek pénz, még többet kell költeni?

Súlyos bajban lehetnek Szoboszlaiék: hiába a temérdek pénz, még többet kell költeni?

A korai jelek arra utalnak, hogy Isak hosszabb időre kidőlhet, ami azonnal felerősítette a klubon belüli egyeztetéseket a januári igazolásokról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi gunmen 'meticulously' planned attack for months, police allege

Bondi gunmen 'meticulously' planned attack for months, police allege

Police release a tranche of documents allegedly tracing the suspects' movements prior to the deadly shooting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 22. 10:52
Hol van most egyáltalán hó?
2025. december 22. 04:15
Ha T-Rexben alszol, akkor azt azonnal hagyd abba
×
×
×
×