Százezrével jön a Pfizer - a nap hírei

A 3. negyedévben 6,1 százalékkal erősödött a magyar gazdaság éves alapon. Az előző negyedévhez képest 0,7 százalékkal javult a gazdaság teljesítménye. Mind a negyedéves, mind pedig az éves alapú növekedés elmarad az előzetes várakozásoktól. Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebookra feltöltött videójában azt hangsúlyozta, hogy a növekedés meghaladja az uniós átlagot. Hozzátette: a kormány azzal számol, az idén 6,8 százalék lehet a gazdaság teljesítményének növekedése.

A gyorsabb alapkamat-emelés mellett hosszabb ideig tartó monetáris politikai szigorítást is bejelentett az MNB alelnöke a kamatdöntést követő tájékoztatón. Virág Barnabás az alapkamat 30 bázispontos emelése után hozzátette: a külső hatások emelkedése miatt és a kamatemelést addig folytatják, amíg az inflációs kilátások a jegybanki célon stabilizálódnak. A monetáris tanács keddi ülésén 30 bázisponttal 2,1 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot. A testület még júniusban kezdte meg a kamatemelési ciklust.

Már meghaladja a 6 milliót a koronavírus ellen beoltottak száma Magyarországon. Az adatok szerint a mintegy 6 millió 3 ezer oltottból, 1 millió 629 ezren már a harmadik adagot is felvették. Az elmúlt 24 órában 165 koronavírusos beteg halt meg, 5325 új fertőzöttet azonosítottak. 5811 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 545-en vannak lélegeztetőgépen.

A héten újabb, több mint 240 ezer adag Pfizer vakcina érkezett. Ezzel a cég már több mint 10 millió 600 ezer adag oltóanyagot szállított Magyarországra. A Portfólió felidézi, hogy a Pfizerrel kötött szerződés összesen 10 millió 874 ezer adagról szól, így várhatóan a jövő héten az utolsó szállítmány érkezhet.

Magyarország jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy mennyire tud élni a digitalizáció nyújtotta lehetőségekkel – fogalmazott a miniszterelnök és a Deutsche Telekom vezérigazgatója. Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta Timotheus Höttgest, a találkozó után megerősítették, hogy továbbra is stratégiai partnerként tekintenek egymásra.

Az uniós joggal ellentétesnek mondta ki az Európai Unió bírósága a menedékkérelmeket segítő civil szervezetek büntethetőségét, valamint a menedékkérők jogainak korlátozását. A testület ezzel lényegében helybenhagyta az Európai Bizottság keresetét, amelyet Brüsszel a 2018-as, Stop Soros törvényként ismertté vált magyar jogszabály több pontja ellen nyújtott be. Kovács Zoltán, nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár úgy reagált: a kormány továbbra is megakadályozza, hogy Magyarországból is bevándorlóország legyen.

Megállapodott az Európai Parlamenttel a 2022-es uniós költségvetésről az Európai Unió illetékes tanácsa. Az összes kötelezettségvállalást csaknem 170 milliárd euróban határozták meg. A jövő évi költségvetésnél Brüsszel elsődleges fontosságúnak nevezte a gazdasági fellendülést, az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, valamint a zöld és digitális átállás támogatását.

Elfogadhatatlannak tartja az agrárminiszter, hogy Brüsszel elutasította 19 tagállam kérését a sertéságazatban kialakult krízishelyzet kezelésére. Nagy István arra hívta fel a figyelmet, hogy a Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülésén újabb tagállamok csatlakoztak a korábbiakhoz, de a brüsszeli testület azt jelezte: a már eddig is alkalmazott támogatási formák elegendő lehetőséget biztosítanak a sertéstartóknak a válsághelyzet átvészelésére.

December 3-ig lehet jelentkezni a középfokú felvételi írásbeli vizsgákra. Az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozta a központi írásbeli felvételi vizsgát hirdető középiskolák adatait, valamint azt az elektronikus keresőfelületet, amelyen a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói és a meghirdetett tanulmányi területek találhatók.

Horvátországban nem sikerült összegyűjteni a kellő számú aláírást a kuna védelmében tartandó népszavazásért. A zágrábi kormány szerint nincs is szükség népszavazásra, mert Horvátország azzal, hogy csatlakozott az Európai Unióhoz elfogadta a közös fizetőeszköz bevezetését. Horvátország 2023 januárjában készül bevezetni az eurót.

A lengyel határon egyelőre véget ért az ostrom a Kuźnica-i átkelőnél. Az összecsapásokban a migránsok korábban köveket és hanggránátokat használtak, a lengyel oldalról pedig vízágyúkat és könnygázt vetettek be, a határt védők közül hárman megsérültek. Rendőrségi közlés szerint az ostrom több mint két órán át tartott, a migránsok a fehérorosz fegyveresek kíséretében visszavonultak a határátkelő környékére. A lengyel oldalon tart a készenlét.