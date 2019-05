Szavazásra buzdított az EP-választás előtti nap Orbán Viktor - Hírösszefoglaló

Akinek számít Magyarország és Európa jövője, annak vasárnap el kell mennie választani az európai parlamenti választáson- jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a Magyar Nemzetben és a Mediaworks vidéki napilapjaiban megjelent interjúban úgy fogalmazott: a szavazás alkalmas arra is, hogy következtetést vonjanak le a kormány és az ellenzék munkájáról. Az eredmények meggyengíthetik vagy megerősíthetik a kormányokat, illetve kormányfőket az Európai Tanácsban. Magyarország ereje az Európa jövőjéről zajló vitában attól függ, hogy a magyar választók miként döntenek.

A Jobbik szerint soha ekkora tétje nem volt még az európai parlamenti választásnak. Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP-listavezetője, győri kampányzáróján úgy fogalmazott: a Jobbik alternatívát mutat Orbán Viktor miniszterelnök programjával szemben. Az MSZP-Párbeszéd EP-listavezetője Tóth Bertalan az európai parlamenti választáson való részvételre buzdított. A Demokratikus Koalíció EP választási listájának vezetője, Dobrev Klára a párt kampányzáróján továbbra is egy erős Európa megteremtéséről beszélt. Vágó Gábor, az LMP EP-listavezetője szerint valóban a jövő a tét, mert a klímaváltozás most a legnagyobb kihívás.

Csehországban, Lettországban, Máltán és Szlovákiában folytatódott szombaton az európai parlamenti választás és az amerikai kontinens magyar külképviseletein is ma adhatták le a szavazatokat az Európai Parlament magyar tagjaira. 21 tagállamban, így Magyarországon is vasárnap tartják majd. Az első részeredményeket a tervek szerint vasárnap 23 órától teszik majd közzé, miután az utolsó olasz szavazóhelyiségek is bezártak. A végleges eredmény Magyarországon június 12-13-ára születhet meg, a jogorvoslati határidők lejárta után.

Már több mint 540 kilométeren van árvízvédelmi készültség a magyarországi folyókon - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna jelenleg Nagybajcsnál tetőzik, a másodfokú készültségi szintet megközelítő vízállással. A budapesti tetőzés érdemben nem lesz nagyobb, de tartósabb, elhúzódó tetőzésre kell számítani, amely várhatóan nem éri el az elsőfokú készültségi szintet, a rakpart alatt marad mintegy 60 centiméterrel. A tetőzés vasárnap várható a fővárosban.

Az önvezető harci járművek biztonsági követelményeinek fontosságáról beszélt egy debreceni konferencián a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor a járműipari kiállításon kiemelte, hogy a honvédelmi haderőfejlesztési program a legkorszerűbb, 21. századi járművek, harci járművek beszerzését, alkalmazását is biztosítja a honvédségnek. A tárcavezető a hivatásos katonák mellett külön kiemelte az önkéntes tartalékos szolgálatot.

Fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményez a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Wizz Air szombat reggeli Frankfurt-Budapest járatának utasaival szembeni bánásmód miatt. Korábbi hírek szerint a diszkont légitársaság technikai hibára hivatkozva a szükségesnél kisebb gépet küldött a Budapestre tartó emberekért, ezért mintegy 50 utas nem tudott felszállni. Az érintetteknek csak az indulás előtt nem sokkal jelezték a problémát.

Csíkszentmárton központjában mintegy ezren tiltakoztak az úzvölgyi osztrák-magyar katonatemetőben végrehajtott illetéktelen beavatkozás, és László Antal csíkszentmártoni alpolgármester hatósági meghurcolása ellen. Az Úzvölgye kezdeményező bizottság felhívására tartott tiltakozáson Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke is beszédet mondott.

Felavatták a magyar állami támogatással felépített Kölcsey Ferenc-emlékházat és a román vallásügyi államtitkárság támogatásával felújított református templomot a partiumi Sződemeteren. Az eseményen Balog Zoltán lelkész, miniszterelnöki biztos tartott az igehirdetést. A Kölcsey-emlékház a költő dédnagyanyja által építtetett református templom szomszédságában épült fel. Földszintjén a Petőfi Irodalmi Múzeum rendezett be kiállítást.

Nem vallási, hanem emberi kérdésnek nevezte a terhességmegszakítás ellenzését Ferenc pápa. A katolikus egyházfő egy konferencián úgy vélte: az abortusz akkor sem megengedhető, ha a születendő gyermek súlyos fogyatékkal jön világra vagy alig van esélye az életben maradásra. Ferenc pápa úgy fogalmazott, hogy egy emberi lény sosem lehet összeegyeztethetetlen az élettel.

Dél-koreai rendező filmje érdemelte ki az Arany Pálmát a 72. cannes-i fesztiválon. Bong Dzsun Ho egy tőle megszokott hangvételű, besorolhatatlan szociális tragikomédiát készített. Az Élősködők egy családi drámát mesél el, és mutatja meg a szociális egyenlőtlenségek okozta társadalmi erőszakot.