Hollywoodban már tudják, ki lesz az új James Bond

Öt év telt el azóta, hogy Daniel Craig a Nincs idő meghalni című filmmel elbúcsúzott James Bond szerepétől, de még hivatalosan nem tudni, hogy ki játszhatja a 007-es ügynök a legújabb filmekben. Roger Friedman hollywoodi újságíró értesülése szerint a producerek Callum Turner mellett dönthettek, a 36 éves brit színész alakíthatja a következő James Bondot.

A 24.hu cikke szerint az újságíró több mint húsz évvel ezelőtt Daniel Craig kiválasztásáról is az elsők között számolt be. Roger Friedman arról írt, hogy hollywoodi berkekben már kész tényként beszélnek Callum Turner szereposztásáról. Október végén megkezdődtek a végső próbafelvételek, amelyekre Turner mellett Jack Lowden és Josh O’Connor is esélyes volt.

Pierce Brosnan támogatja

A Variety szerint Pierce Brosnan is jóváhagyta Callum Turnert. Az ír színész – aki 1995 és 2002 között négy filmben alakította a 007-est – azt mondta, hogy a többiekhez hasonlóan ő is tűkön ülve várja a következő Bond bejelentését, és el tudná képzelni Turnert a szerepben. Pierce Brosnan korábban már játszott együtt Turnerrel a 2017-es Kétkedő (The Only Living Boy in New York) című filmben.

„Most már csak egy néző vagyok. Csupán egy átlagember az utcáról, aki kíváncsian várja, ki fogja játszani ezt a filmtörténeti jelentőségű, ikonikus szerepet” – mondta Brosnan, amikor arról kérdezték, követi-e a Bond-szereppel kapcsolatos találgatásokat. „A listán szereplő összes férfi olyan színész, akit csodálok. Callum Turnerrel dolgoztam is együtt, és ő egy rendkívül erős jelölt. Mindegyiküknek megvan a maga hangja, fizikuma és a vásznon mutatott jelenléte és hosszú színészi karrier előtt állnak" – nyilatkozta a filmsztár.