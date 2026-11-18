Jeff Bezos, az Amazon elnöke kedden elmondta, hogy ő is aktívan közreműködött Robert Pattinson kiválasztásában, aki a jövőben James Bond ikonikus filmszerepét fogja alakítani.

Bezos Kaliforniában, a Silicon Valley & The World című konferenciáján beszélt arról, hogy milyen szerepet játszott a következő 007-es titkos ügynök kiválasztásában.

Elmondása szerint a jelöltek körének leszűkítése után öt színészt néztek meg: a Bond-jelmezbe öltözött jelölteknek három jelenetet kellett eljátszaniuk a forgatási helyszínen.

„Aktívan részt vettem benne” – mondta Bezos a válogatásról. Hozzátette, hogy az összes kamerapróba megtekintésére és értékelésére pénteken került sor, és néhány órányi fontolgatás után döntöttek végül Pattinson mellett.

A sármos és elegáns, a martinit „rázva és nem keverve” fogyasztó brit titkosügynök küldetéseiről szóló Bond-sorozat az egyik leghosszabb ideje futó és legnagyobb bevételt hozó hollywoodi széria.

Bezos szerint egyértelmű volt, hogy Pattinsonban van „valami különleges”.

„Mondhatjuk, hogy kezdetben némi előítélettel viseltettünk vele szemben, mivel nagyon híres” – mesélte. Magyarázatul hozzátette: úgy gondolták, talán inkább olyasvalakit kellene választaniuk, aki kevésbé ismert. A próbafelvételek alapján azonban „teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy ő James Bond” – hangsúlyozta.

Bezos a többi négy jelölt nevét nem árulta el, de az leszögezte, hogy mindannyian „rendkívüli tehetségek”.

A 40 éves brit filmsztár több mint húsz éve, a Harry Potter és a tűz serlege című filmben debütált a filmvásznon, majd többek között az Alkonyat-trilógia, a Tenet és a Batman főszerepét is eljátszotta.

A Bond-sorozatnak már több mint két tucatnyi darabját láthatta a közönség a mozikban. A Denis Villeneuve rendezésében születő új film lesz az első Bond-kaland, amely az Amazon MGM Stúdióban készül, miután az Amazon 2025-ben egy új közös vállalkozás keretében átvette a filmsorozat kreatív irányítását a jogtulajdonosoktól, Michael Wilsontól és Barbara Broccolitól.