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Nyitókép: pexels.com

Szuperenergia termelésbe kezdenek Németországban, ez lesz az első a világon

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Egy leállított német atomerőmű helyén épülhet meg a világ első kereskedelmi célú lézeres fúziós erőműve.

A darmstadti Focused Energy terve szerint már öt éven belül működhet a demonstrációs berendezés Biblisben, 15 éven belül pedig megkezdődhet a fúziós alapú villamosenergia-termelés – számolt be róla a vg.hu.

A korábban maghasadásos technológiával működő atomerőmű területén ugyanis lézeres magfúziós létesítményt hozna létre a német Focused Energy – írja az Euronews.

A fúziós energia fejlesztéséért világszerte egyre intenzívebb verseny zajlik. A biblisi telephely különleges lehetőséget kínál a fejlesztéshez: az egykor Németország egyik legnagyobb atomerőművének számító létesítmény már nem termel áramot, a terület radioaktív mentesítése és az erőmű leszerelése folyamatban van.
A hűtőtornyokat lebontják, a hatalmas reaktordómok azonban megmaradnak. A tervek szerint az egykori „A blokk” épületében kaphat helyet a Focused Energy kísérleti létesítménye.

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