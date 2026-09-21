Szuperenergia termelésbe kezdenek Németországban, ez lesz az első a világon

A darmstadti Focused Energy terve szerint már öt éven belül működhet a demonstrációs berendezés Biblisben, 15 éven belül pedig megkezdődhet a fúziós alapú villamosenergia-termelés – számolt be róla a vg.hu.

A korábban maghasadásos technológiával működő atomerőmű területén ugyanis lézeres magfúziós létesítményt hozna létre a német Focused Energy – írja az Euronews.

A fúziós energia fejlesztéséért világszerte egyre intenzívebb verseny zajlik. A biblisi telephely különleges lehetőséget kínál a fejlesztéshez: az egykor Németország egyik legnagyobb atomerőművének számító létesítmény már nem termel áramot, a terület radioaktív mentesítése és az erőmű leszerelése folyamatban van.

A hűtőtornyokat lebontják, a hatalmas reaktordómok azonban megmaradnak. A tervek szerint az egykori „A blokk” épületében kaphat helyet a Focused Energy kísérleti létesítménye.