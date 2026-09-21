Granit Xhaka elhagyta a válogatottat a Covid-igazolással kapcsolatos botrány miatt

A hírek szerint a 33 éves játékos 2022-ben jutott hozzá az igazoláshoz, abban az időszakban, amikor Svájcban bizonyos külföldi utazásokhoz ez kötelező volt. A luzerni ügyészség megerősítette, hogy vizsgálat zajlik annak megállapítására, történt-e bűncselekmény a „hamis vagy hamisított” igazolás megszerzése során.

Az angol Premier League-ben szereplő Sunderland középpályása – aki az említett időszakban még az Arsenal játékosa volt – hétfőn közleményt adott ki a közösségi médiában, amelyben elismerte, hogy „bizalmatlan” volt az oltással szemben, és „aggodalmak, valamint bizonytalanság” befolyásolták döntésében.

Így fogalmazott: „Ebben a zavaros lelkiállapotban szereztem be az oltási igazolást, ahelyett, hogy a megfelelő módon tisztáztam volna a megválaszolatlan kérdéseimet. Ma már tisztán látom, hogy ez a módszer nem volt helyes. Hiba volt. Sajnálom. Vállalom a felelősséget a döntésért; részt veszek a tények tisztázását célzó eljárásban, és teljes mértékben együttműködöm az illetékes hatóságokkal.”

A svájci közegészségügyi hivatal megerősítette: bár soha nem volt általános jogi előírás az ilyen igazolás beszerzésére vagy birtoklására, bizonyos tevékenységekhez, helyszínek látogatásához és utazáshoz szükség volt rá, így azok számára, akik nem rendelkeztek vele, korlátozott volt a részvétel lehetősége.

Az intézkedések Svájcban 2022 tavaszáig voltak érvényben. Ezt követően továbbra is kiállítottak Covid-19-igazolásokat, elsősorban azért, hogy a lakosság megfelelhessen a külföldi utazások során támasztott belépési követelményeknek.

A Svájci Labdarúgó-szövetség közölte, hogy Xhaka – aki 152 válogatottságával az ország csúcstartója – a nyilatkozatát követően visszalépett a válogatott kerettagságtól a Skócia, Észak-Macedónia és Szlovénia elleni közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt. Hozzátették: a visszalépésről a játékos és a szakmai stáb közösen döntött, Xhaka csapaton belüli jövőjéről pedig a válogatott mérkőzések időszakát követően egyeztetnek majd.