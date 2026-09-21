Kiderült, miért terveznek Magyarországra ukrán szénhidrogén-tárolókat

Vasárnap az ukrán gáz- és olajipari vállalat a Telegram-oldalán közölte, hogy a vonatkozó dokumentumot a Kárpáti Nyolcak (C8) formátum első csúcstalálkozóján írták alá.

„Az üzemanyag-ellátási infrastruktúránk elleni folyamatos orosz támadások miatt az egész piac stabilitását szolgálja az ellátási útvonalak diverzifikálása és további tárolókapacitások kiépítése a támadások által nem sújtott területeken kívül. A közös projekt megvalósítása hosszú távon nemcsak az ukrán fogyasztók számára biztosítja az üzemanyag-ellátás megbízhatóságát, hanem elősegíti az Ukrajna és Magyarország között a határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését is" - írta Szerhij Fedorenko, a Naftohaz ügyvivő igazgatója.

A C8 tagjai Ukrajna, Románia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Csehország, Ausztria és Szerbia. A tervek szerint a tagállamok a biztonság- és az energiapolitika terén is együttműködnek.

A Mol az MTI érdeklődésére hétfőn azt közölte, hogy az európai együttműködés jegyében, az európai országok kölcsönösen segítik egymást stratégiai kőolaj-, és egyéb szénhidrogén termékkészleteik tárolásában, és ha kell a szükséges kapacitások biztosításában. Ennek részeként

a Mol-csoport is tárol Magyarországon több olyan készletet, amely EU-s és EU-n kívüli ország stratégiai készleteinek részét képezi.

A Naftohazzal kötött szándéknyilatkozat ebbe a nemzetközi együttműködési keretbe illeszkedik: a technikai feltételeket, a pénzügyi lehetőségeket vizsgálják és feltérképezik, hogy milyen környezetvédelmi, biztonsági és hatósági előírásokat kell követni. Ez a folyamat akár több évet is igénybe vehet - közölték, hozzátéve, hogy az út legelején tartanak.

Arról állapodtak meg ukrán partnerükkel, hogy van potenciál a két ország energetikai együttműködésében. Jelen stádiumban ezért nem volt szükség arra, hogy a Mol a magyar kormányzatot is bevonja az előkészítő munkálatokba.

„Amint elindul az érdemi vizsgálat, minden szükséges egyeztetést lefolytatunk a hazai hatóságokkal és döntéshozókkal" – írták.