A fogyatékossággal élők megsegítésére 9,3 milliárd forintos program indul

A kormany.hu hétfői közlése szerint az Országos Fogyatékosságügyi Program célja a befogadó társadalom kialakítása, amely mindenki számára egyenlő esélyű hozzáférést biztosít, és ezzel könnyebbé teszi a fogyatékossággal élők önálló életvitelét. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a most elfogadott terv pedig az ezek eléréséhez szükséges lépéseket fogalmazza meg 2026-2027-re.

Mint írták, a legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják, jövőre pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben, és megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése, továbbá kidolgoznak egy kétnyelvű oktatás módszert is a jelnyelv bevonására.

A program elvei az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményén alapulnak, amelynek része a prevenció, azaz a fogyatékosságot okozó balesetek, betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az önrendelkezés alapelve, az, hogy minél szélesebb és önállóbb döntési, cselekvési teret biztosítsanak a fogyatékossággal élők számára. Annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élők is véleményezhessék az őket érintő állami, kormányzati lépések tartalmát, a terv előkészítésébe bevonták az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsot, köztük a fogyatékossággal élők érdekvédelmi szervezeteit, valamint a Fogyatékosságügyi Koordinációs Bizottságot is.

Az egyeztetések célja az intézkedések, a felelősök, a határidők és a forrásigények felülvizsgálata, valamint a tervezett szakpolitikai irányok megerősítése és véglegesítése volt. Hat intézkedés már idén megvalósul, 72 további intézkedést pedig 2027 végéig teljesít a kormány.

Mint írták, a legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. Az idei költségvetésben 11 intézkedés igényel forrást összesen 1 milliárd 221 millió forint értékben, ezek közül az év végéig megvalósul a fogyatékossággal élő gyermekek és fiatal felnőttek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás támogatása, 144 millió forint értékben.

Szintén az idei költségvetésből, jövő év végi határidővel támogatják az elemi rehabilitációs szolgáltatásokat 661 millió forinttal, valamint a fogyatékossággal élő személyeket képviselő helyi, regionális civil szervezeteket és szakmai programokat 253 millió forinttal. Emellett 67,5 millió forintos támogatást kapnak az idei költségvetésből a segítő kutyák képzései és 50,5 millió forinttal támogatják a szülősegítő szolgáltatásokat.

A jövő évi költségvetésben 29 intézkedéshez szükséges forrást biztosít a kormány összesen 8 milliárd 139 millió forint értékben. Ezek közül a legnagyobb, 1 milliárd forintos tétel az új támogatott lakhatási férőhelyek kialakítása lesz, továbbá 900 millió forinttal támogatják az elemi rehabilitációs szolgáltatásokat, 400 millió forinttal a helyi civil szervezeteket és szakmai programjaikat, 100 millió forinttal a segítő kutyás képzéseket és 60,5 millióval a szülősegítő szolgáltatásokat.

Közölték: jövőre komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben, így például a múzeumokban Braille-feliratokat helyeznek ki, az intézményekben pedig Braille-írásos és öregbetűs könyveket, illetve a hallássérülteknek szánt indukciós hurkokat szereznek be, valamint rámpákat és lifteket alakítanak ki. Erre 80 millió forintot szán a kormány.

Jövőre elindul a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése, és kidolgoznak egy kétnyelvű oktatás módszert is a jelnyelv bevonására, a két programra 55 millió forint forrást különít el a kormány.

Emellett 50 millió forintból figyelemfelhívó és tudatosságnövelő kampányokat is támogat majd a program, így szakmai támogató anyagokat dolgoznak ki, hogy segítsék a termékek és szolgáltatások akadálymentessé tételét. A köznevelés és a szakképzés rendszerén belül szintén különböző programokat indítanak a gyermekek, tanulók, pedagógusok, óvodapedagógusok és a szülők szemléletformálása érdekében, erre is 50 millió forintos támogatást szán 2027-ben a kormány.