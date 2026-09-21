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Közeli kép egy fehér köpenyes orvos nyakában elhelyezkedő fonendoszkópról, egy kézi diagnosztikai eszközről, amely például a szív és a tüdő hangját akusztikailag fölerősítve és mindkét fülhöz vezetve segíti az orvos munkáját.
Nyitókép: Pixabay

Döntött a bíró a lúgos orvosról

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A büntetés-végrehajtási bíró szeptember 21-i döntésével nem bocsátotta feltételes szabadságra a lúgos orvosként ismert Bene Krisztiánt.

A Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya mindezt a Telex kérdésére válaszolta miután a lap munkatársai arról érdeklődtek, hogy hétfőn meghallgatták-e a férfit feltételes szabadságra bocsátás felülvizsgálata miatt, és ha igen, milyen döntés született az ügyben.

Legutóbb június 5-én hallgatta volna meg a büntetés-végrehajtási bíró Benét, mivel férfi és védője ismét kérte, hogy vizsgálják felül a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét. A távmeghallgatást azonban elnapolták, mert nem szóltak időben az áldozatnak, Renner Erikának.

„Emellett újabb szakértői vélemény és környezettanulmány beszerzésére is szükség van” – mondta akkor Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

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