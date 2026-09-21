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Kiss Norbert hétszeres Európa-bajnok kamionversenyző az InfoRádió Aréna című műsorában 2026. szeptember 18-án
Nyitókép: InfoRádió

Kiss Norbert: Kimi Antonelli nagyon érzi az új szabályrendszert, ő az idei Forma–1 ura

Infostart / InfoRádió

A brit George Russell szinte már csak a matematikában bízhat csapattársa, az éllovas olasz Kimi Antonelli ellen – mondta a Forma–1-es szezon végső esélyeiről Kiss Norbert szakkommentátor. A hétszeres Európa-bajnok kamionos az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy már a hétvégén Franciaországban megszerezheti nyolcadik Eb-címét.

Vajon mi vezetett ahhoz, hogy szeptember közepén majdnem kijelenthetjük, hogy Kimi Antonelli Forma–1-es világbajnok lesz az idény végéig? A kérdésre Kiss Norbert Forma–1-es szakkommentátor, hétszeres Európa-bajnok kamionversenyző azt mondta: egyrészt az új szabályrendszer fölborított mindent.

„Nemcsak az erősorrendet borították fel a csapatok között, hanem sok ember jóérzését is, köztük egyébként az enyémet is”

– fogalmazott nevetve, majd hozzátette: a szezon elejétől kezdődően a Mercedes autója tűnik a legjobbnak a legtöbb helyszínen. Persze nyilván van néhány kivételes karakterisztikájú pálya, ahol nem a Mercedes a leggyorsabb, mint például a Hungaroring – a lassabb pályákon látható volt, hogy a McLaren Lando Norrisszal nagyon jól tudott menni, de nagy átlagban, összességében a Mercedes autója a legerősebb.

George Russell szezonja nagyon jól indult, felejthetetlen volt a Melbourne-i rádióüzenete, amikor mondta, hogy „szeretem ezt a motort, szeretem ezt az autót”. De aztán gyorsan megfordult ez a történet, amikor

elindult az Antonelli-úthenger, merthogy Kimi Antonelli sokkal jobban ráérzett az idei szabályrendszerre és arra, hogyan kell az idei autókat vezetni, és valahogy jobban működik az ő keze alatt

– mondta. Talán Spában látszódott leginkább, hogy az időmérőkön is George Russell elé tud kerülni 2-3-4 tizeddel, meg a versenyen is, főleg a gumikezelésben. Szerinte elképesztő jól tud menni Antonelli, és nagyon jól be tudja osztani az energiáját, ahogy a gumikat is.

„És valahogy a saját hibái sem végzetesek. Tavaly több autótörés volt. Végül is idén is autótöréssel indított, mert Melbourne-ben volt egy kis baj, de aztán gyorsan fölállt onnét, és az látszik, hogy mentálisan is ott van fejben. Nincs nyomás alatt, nem izgulja túl, és valahogy nagyon kiváló mentális helyzetbe tudta hozni magát. Láthatóan élvezi a versenyhétvégéket, mindig mosolyog, mindig viccelődik. És nem megy bele kétes szituációkba: láttuk például Spanyolországban is, hogy megpróbált ugyan Norris ellen előzni, de inkább be se vette a kanyart, átment a bukótéren, ami nyilván fura, meg rosszul néz ki, de ő a maximális biztonságot választotta. Mert már közben akkora lett a pontelőnye, hogy nem kell nagyon összetörje magát: még ha George Russell meg is nyeri az összes hátralévő futamot, Antonelli pedig bejön a második helyen, akkor is ő a világbajnok” – mondta.

A szakkommentátorként is dolgozó Kiss Norbert emellett hétszeres Európa-bajnok kamionversenyző, aki ráadásul

ezen a hétvégén Franciaországban már megszerezheti nyolcadik Európa-bajnoki címét is.

Az InfoRádió Aréna című műsorában a szezonhajráról is beszélt.

„Idén sokkal lazábban kezeljük a helyzetet, sokkal nyugodtabbak vagyunk, mint korábban a szezon elején, főleg az első versenyhétvégén, amikor még nem tudjuk az erőviszonyokat és nem lehet tudni, hogy mire számíthatunk. Az idei év váratlanul jól alakult, pedig az ellenfeleink óriási ígéretekkel zárták a tavalyi évet és kezdték a téli felkészülési szezont, azzal, hogy most már el fognak kapni bennünket. Ez végül nem így lett” – mondta.

„Persze a téli felkészülésben nyilván egy kicsit én is mindig bizonytalan vagyok, hogy mit kellene csinálni, mekkora fejlesztéseket kellene megpróbálni beleerőltetni az autóba. Révész Bálinttól, a tulajdonosunktól nagyon jó lehetőségeket kaptunk a fejlesztési ötleteink megvalósítására. 2020 óta, mióta elkezdődött a csapatmunka, már az elején rengeteg mindent meg tudtunk csinálni az autón, kísérletezhettünk azzal, amire volt ötletünk, és ami a szabályrendszerbe belefér. A csapat első éveiben nagyon jól kikísérleteztünk sok mindent és nagyon jól rájöttünk a dolgokra, szóval már olyan sok ötletünk nincs arra vonatkozóan, hogy mit fejlesszünk tovább, mivel a jelenlegi szabályrendszerben elértünk egy szinte optimális pontot technikailag” – fogalmazott Kiss Norbert.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette, a teljes beszélgetést megnézheti vagy meghallgathatja alább:

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Kiss Norbert: Kimi Antonelli nagyon érzi az új szabályrendszert, ő az idei Forma–1 ura

Kiss Norbert: Kimi Antonelli nagyon érzi az új szabályrendszert, ő az idei Forma–1 ura
A brit George Russell szinte már csak a matematikában bízhat csapattársa, az éllovas olasz Kimi Antonelli ellen – mondta a Forma–1-es szezon végső esélyeiről Kiss Norbert szakkommentátor, egyébként pedig hétszeres Európa-bajnok kamionos az InfoRádió Aréna című műsorában. A magyar versenyző már a hétvégén Franciaországban megszerezheti nyolcadik Eb-címét, erről is beszélt.
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