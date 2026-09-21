A kormány visszavont egy 12 milliárd forintot érintő határozatot

A kormany.hu beszámolója szerint a koronavírus-járvány után hirdette meg az előző kormány a Gazdaság-újraindítási Akciótervet, amelynek része volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának bővítése és fejlesztése.

Hozzátették: a kollégium épületét és oktatási tevékenységhez szükséges telekrészeit 2020-ban vette használatba a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egy akkori kormányhatározat értelmében. Ezután egy 2021-es törvény az érintett ingatlanokat ingyenesen megosztott református és bencés egyházi tulajdonba adta, az indoklás szerint a hitéleti, oktatási és felsőoktatási célok elősegítése érdekében. Még ugyanebben az évben egy kormányhatározat a kollégium fejlesztésének előkészítésére és megvalósítására 12 milliárd forint elkülönítését írta elő a beruházási alap terhére, de a forrást nem biztosított.

A beruházás azóta sem indult el, kifizetés nem történt, de a kormányzati vállalás miatt ez az összeg teherként jelenik meg a költségvetésben. A 2021-es kormányhatározat visszavonásával 12 milliárd forintos egyenlegjavító hatás érhető el – olvasható a kormányzati portálon.

A döntésről tájékoztatták a Dunamelléki Református Egyházkerületet, illetve az érintett katolikus szervezeteket, és ők dönthetnek arról, hogy a jövőben hogyan hasznosítják az ingatlant.

Emlékeztettek: a kormány nemrég hirdette meg a Wekerle Sándor Lakásépítési programot, amelyre 550 millió eurónyi forrást biztosít az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve. Az uniós forráshoz piaci és banki társfinanszírozás is társulhat. Az év végéig átfogó terv készül, amely nagy számban teremti meg lakások és kollégiumi férőhelyek létesítésének lehetőségét, elsősorban Budapest és a nagyobb vidéki városok barnamezős és alulhasznosított területein. A cél a lakásépítésen túl az eddig elhanyagolt városrészek megújítása, jó közösségi közlekedési kapcsolatokkal, minőségi lakásokkal, közösségi terekkel és szolgáltatásokkal.