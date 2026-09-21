ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.53
usd:
315.22
bux:
152996.63
2026. szeptember 21. hétfő Máté, Mirella
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Concept of wealth, personal savings and collecting money for retirement
Nyitókép: Bence Bezeredy/Getty Images

A kormány visszavont egy 12 milliárd forintot érintő határozatot

Infostart / MTI

Visszavonja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló határozatot a kormány, az erről szóló rendelet 12 milliárd forint megtakarítást jelent az adófizetőknek.

A kormany.hu beszámolója szerint a koronavírus-járvány után hirdette meg az előző kormány a Gazdaság-újraindítási Akciótervet, amelynek része volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának bővítése és fejlesztése.

Hozzátették: a kollégium épületét és oktatási tevékenységhez szükséges telekrészeit 2020-ban vette használatba a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egy akkori kormányhatározat értelmében. Ezután egy 2021-es törvény az érintett ingatlanokat ingyenesen megosztott református és bencés egyházi tulajdonba adta, az indoklás szerint a hitéleti, oktatási és felsőoktatási célok elősegítése érdekében. Még ugyanebben az évben egy kormányhatározat a kollégium fejlesztésének előkészítésére és megvalósítására 12 milliárd forint elkülönítését írta elő a beruházási alap terhére, de a forrást nem biztosított.

A beruházás azóta sem indult el, kifizetés nem történt, de a kormányzati vállalás miatt ez az összeg teherként jelenik meg a költségvetésben. A 2021-es kormányhatározat visszavonásával 12 milliárd forintos egyenlegjavító hatás érhető el – olvasható a kormányzati portálon.

A döntésről tájékoztatták a Dunamelléki Református Egyházkerületet, illetve az érintett katolikus szervezeteket, és ők dönthetnek arról, hogy a jövőben hogyan hasznosítják az ingatlant.

Emlékeztettek: a kormány nemrég hirdette meg a Wekerle Sándor Lakásépítési programot, amelyre 550 millió eurónyi forrást biztosít az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve. Az uniós forráshoz piaci és banki társfinanszírozás is társulhat. Az év végéig átfogó terv készül, amely nagy számban teremti meg lakások és kollégiumi férőhelyek létesítésének lehetőségét, elsősorban Budapest és a nagyobb vidéki városok barnamezős és alulhasznosított területein. A cél a lakásépítésen túl az eddig elhanyagolt városrészek megújítása, jó közösségi közlekedési kapcsolatokkal, minőségi lakásokkal, közösségi terekkel és szolgáltatásokkal.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A kormány visszavont egy 12 milliárd forintot érintő határozatot

kollégium

visszavonás

határozat

pázmány péter katolikus egyetem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Demkó Attila: a Kárpáti Nyolcak egy új, jövedelmező fórum is lehet

Demkó Attila: a Kárpáti Nyolcak egy új, jövedelmező fórum is lehet
Kárpáti Nyolcak néven új regionális együttműködés indul Kijev kezdeményezésére, melynek tagja többek között Szlovákia és Lengyelország is ott van. Magyar Péter hétfőn az Országgyűlésben közölte: Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcaknak. Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban elmondta: Ukrajnának jó hír, hogy energetikai és biztonsági együttműködést tudott kötni a térség országaival.
 

Kiderült, miért terveznek Magyarországra ukrán szénhidrogén-tárolókat

VIDEÓ
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.22. kedd, 18:00
Bauer Bence
a Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy változás jön a horvát boltok árcímkéinél

Nagy változás jön a horvát boltok árcímkéinél

Horvátországban október 1-jétől új árfeltüntetési szabályok lépnek életbe: a kereskedőknek és szolgáltatóknak az aktuális ár mellett egy korábbi referenciaárat is kötelezően fel kell tüntetniük. Az úgynevezett árhorgonyzás célja, hogy a vásárlók könnyebben átláthassák az árváltozásokat. Az előírás az éttermektől a fodrászatokig minden szolgáltatóhelyre kiterjed. A Horvát Munkaadói Szövetség ugyanakkor aggódik az adminisztratív terhek miatt, és KKV-tesztet sürget a kisebb vállalkozásokra gyakorolt hatások felmérésére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljesen új térképek jöhetnek az iskolákba, GPS-ekre: ezt aztán nem lesz könnyű megszokni, mindenki felkötheti a gatyáját

Teljesen új térképek jöhetnek az iskolákba, GPS-ekre: ezt aztán nem lesz könnyű megszokni, mindenki felkötheti a gatyáját

Az ENSZ Közgyűlése 164 igen szavazattal támogatta az Equal Earth világtérkép használatát, amely jóval pontosabban mutatja meg a kontinensek valódi méretarányait.

BBC
Business Sport Travel Science
Yemenis flee across Red Sea as Houthis and Saudi-backed forces escalate war

Yemenis flee across Red Sea as Houthis and Saudi-backed forces escalate war

The BBC's Frank Gardner speaks to some of those who have fled the war by crossing the Red Sea to Djibouti.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 21. 19:04
A fogyatékossággal élők megsegítésére 9,3 milliárd forintos program indul
2026. szeptember 21. 17:51
Azbesztszennyezés: kisebb szabálytalanságot talált a kormányhivatal Szombathelyen
×
×