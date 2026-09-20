ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.34
usd:
317.21
bux:
152753.74
2026. szeptember 20. vasárnap Friderika
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A párizsi Louvre fõbejárata 2025. október 20-án. Elõzõ nap reggel tolvajok elloptak nyolc felbecsülhetetlen értékû királyi ékszert a múzeum úgynevezett napóleoni gyûjteményébõl. Az elkövetõk a bûncselekmény után elmenekültek.
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

Két német jómadár bővíteni kívánta a Louvre gyűjteményét, márpedig ez is tilos

Infostart / MTI

Két német állampolgárt őrizetbe vettek szombaton, mert a Louvre Múzeum Mona Lisa-termében két festményt akasztottak fel, ami kisebb rongálásokat okozott a falon.

Rendőrségi forrás szerint szombaton délután a két férfi ragasztószalaggal két festményt rögzített a falra abban a teremben, ahol Leonardo da Vinci Mona Lisa festménye látható.

Az első festmény a két szerző egyikét ábrázolta páncélban, a második pedig a két férfi portréját egy nő társaságában.

A múzeum biztonsági szolgálata elfogta a két személyt, majd értesítette a rendőrséget.

A rendőrségi forrás szerint a két férfi a kihallgatás során elmondta, hogy szórakozásból akasztották fel a festményeket. A Louvre őrei két enyhe sérülést állapítottak meg a falon. A Mona Lisa nem szenvedett károsodást.

A világ egyik leglátogatottabb múzeuma, a Louvre már közel egy éve viharos időszakot él át. Tavaly, 2025. október 9-én egy betörőcsapat néhány perc alatt ellopta a francia koronázási ékszerek nyolc darabját az Apollon-galériából, ahová egy emelőkosaras teherautó segítségével jutottak be.

A csapat négy tagját letartóztatták, de a lopott tárgyakat, amelyek értékét 88 millió euróra becsülik, továbbra sem találják.

A rablás megdöbbentette az egész világot, és rávilágított számos biztonsági hiányosságra, különösen a múzeum elavult videomegfigyelő rendszerére, amely 2025-ben 9 millió látogatót fogadott.

Novemberben, majd februárban bekövetkezett csőtörések több száz műtárgyat rongáltak meg az egyiptomi régiségek könyvtárában, valamint egy 19. századi festett mennyezetet is.

Egy nagyszabású felújítási projekt keretében többek között egy új kiállítóterem létrehozását tervezik a híres Mona Lisa-festmény számára.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    Két német jómadár bővíteni kívánta a Louvre gyűjteményét, márpedig ez is tilos

német

mona lisa

louvre

kép

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.21. hétfő, 18:00
Seremet Sándor
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a fordulat a home office-háborúban: megmérték, hatékonyabbak-e az irodában dolgozók

Megjött a fordulat a home office-háborúban: megmérték, hatékonyabbak-e az irodában dolgozók

Az irodai jelenlét mérése önmagában már nem elegendő a munkahelyi teljesítmény megítéléséhez – derül ki a Savills és a CoreNet közös felméréséből. Az elemzés szerint a vállalatok egyre összetettebb mutatók alapján értékelik irodáik szerepét: nemcsak azt nézik, hányan járnak be, hanem azt is, hogy az iroda hogyan támogatja az üzleti teljesítményt, a vállalati kultúrát, az innovációt, valamint a munkatársak fejlődését és megtartását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lesújtó véleményt fogalmazott meg a milliárdos pénzember: &quot;minden bizalmamat elvesztettem az ország vezetésében&quot;

Lesújtó véleményt fogalmazott meg a milliárdos pénzember: &quot;minden bizalmamat elvesztettem az ország vezetésében&quot;

Az energiapolitikát különösen kemény bírálattal illette.

BBC
Business Sport Travel Science
Two killed in 'massive' Ukrainian drone attack on Moscow region, Russia says

Two killed in 'massive' Ukrainian drone attack on Moscow region, Russia says

A major oil refinery was also hit as Moscow's mayor says 450 drones were downed during the "unprecedented attack".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 18. 16:30
Cserhalmi György: Vidnyánszky Attilának ki kellene töltenie a mandátumát
2026. szeptember 18. 15:50
Kiderült, mikor és hol vesznek végső búcsút Deák Bill Gyulától
×
×