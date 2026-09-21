Fidesz: a jelölt sem szakmai, sem politikai szempontból nem elfogadható

Támogatta Polyák Gábor médiajogász médiatanács-elnökké választását az Országgyűlés művelődési bizottsága hétfői budapesti ülésén. A kormánypárti és ellenzéki frakciók által tagnak javasolt hat szakember szintén megkapta a testület támogatását – cikkünk itt olvasható.

A szavazás után a Fidesz-frakció közölte: nem támogatja Polyák Gábor megválasztását a Médiatanács elnökévé, mert „jelölése sem szakmai, sem politikai szempontból nem elfogadható”. A médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság szakmai értékelésében nem Polyák Gábor pályázata érte el a legjobb eredményt. A szakmai értékelésben Tóth Csaba pályázata végzett az első helyen, és öt szakmai szervezet támogatta. Polyák Gábor pályázata csak a második volt az értékelés alapján és két szakmai szervezet támogatását tudja maga mögött.

Mint a Fidesz-közleményben írták, Polyák Gábor politikai függetlensége is erősen megkérdőjelezhető. 2022-ben a Márki-Zay Péter vezette Egységben Magyarország ellenzéki pártszövetség sajtó- és médiaszakpolitikai kabinetjét vezette, és saját nyilatkozata szerint a leendő kormány programjának előkészítésében is részt vett.

„Elfogadhatatlan, hogy miközben a Tisza Párt más jelöltekkel szemben a politikai függetlenségre hivatkozik, a magyar média legfontosabb szabályozó testületének élére egy korábbi ellenzéki szakpolitikai vezetőt kíván állítani. A Médiatanács függetlensége nem lehet puszta díszlet. A Fidesz-frakció ezért nem támogatja Polyák Gábor elnökké választását” – közölték.