Kórházba kellett szállítani William Shatnert

Mentőt hívott William Shatner magához, miután Los Angeles-i otthonában rosszul lett – írja a New York Post híradása nyomán a hvg.hu.

A TMZ magazin úgy értesült, hogy a 94 éves színésznek a vércukrával adódtak gondjai. Egy helyi kórházba vitték kivizsgálásra, a hírek szerint már jobban van és pihen.

William Shatner amellett, hogy a Star Trek-univerzum legendás Kirk kapitánya volt, 2021-ben, 90 évesen a világűrt is megjárta Jeff Bezos űrvállalatának jóvoltából. Így ő a legidősebb ember, aki valaha a világűrbe repült.