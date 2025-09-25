ARÉNA
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
NEW ORLEANS, LOUISIANA - JANUARY 11: William Shatner attends 2025 FAN EXPO at Ernest N. Morial Convention Center on January 11, 2025 in New Orleans, Louisiana.
Nyitókép: Erika Goldring/Getty Images

Kórházba kellett szállítani William Shatnert

Infostart

A 94 éves színészlegendát a mentők vitték be a kórházba, miután rosszul lett.

Mentőt hívott William Shatner magához, miután Los Angeles-i otthonában rosszul lett – írja a New York Post híradása nyomán a hvg.hu.

A TMZ magazin úgy értesült, hogy a 94 éves színésznek a vércukrával adódtak gondjai. Egy helyi kórházba vitték kivizsgálásra, a hírek szerint már jobban van és pihen.

William Shatner amellett, hogy a Star Trek-univerzum legendás Kirk kapitánya volt, 2021-ben, 90 évesen a világűrt is megjárta Jeff Bezos űrvállalatának jóvoltából. Így ő a legidősebb ember, aki valaha a világűrbe repült.

