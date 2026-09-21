Friedrich Merz: a berlini koalícióra és a CDU-ra „történelmi küldetés” vár

„Nyersen fogalmazva: túlságosan sok kérdésre nem tudtunk már kielégítő megoldást kínálni; ezen változtatni fogunk, változtatnunk kell” – szögezte le berlini sajtótájékoztatóján Merz, fordulópontnak nevezve a párt a vasárnapi, Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Berlinben tartott választásokon elért eredményét.

Mint mondta, a németek „Kondrad Adenauerral lezárták a nacionalizmus fejezetét”, és úgy vélte, a berlini koalícióra és a CDU-ra „történelmi küldetés” vár azzal, hogy biztosítsa: Németország megmarad az európai értékek mentén politizáló államnak.

„Nem másról van szó, mint hazánk demokratikus jövőjéről” – fogalmazott.

Azon kérdésre, amely szerint továbbra is számíthat-e pártja támogatására, a kancellár azt felelte: a CDU vezetéséből a vasárnap esti eredményhirdetés óta még senki nem vetett fel „személyekkel kapcsolatos kérdéseket”.

Köszönetet mondott egyúttal a Szociáldemokrata Pártnak (SPD), amiért koalícióban marad a CDU-val Berlinben, ismét azt hangsúlyozva, hogy a koalíció által biztosítottnak látja Németország „demokratikus jövőjét”.

„Elszántak vagyunk, hogy közösen szembenézzünk az országunkra váró történelmi kihívásokkal” – tette hozzá.

Die Linke: a lemondást vártuk A radikális Baloldal (Die Linke) a hétvégén tartott német tartományi választások eredményét stopjelzésként értékelte a német szövetségi kormány szociális reformjai szempontjából – derül ki a párt elnökének hétfői nyilatkozatából. Ines Schwerdtner Berlinben kijelentette, hogy nagyon meglepődött Friedrich Merz kancellár vasárnap esti beszédén, amelyben reformpolitikája folytatását helyezte kilátásba, dacára annak, hogy pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) a Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Berlinben tartott tartományi választásokon súlyos vereséget szenvedett. A pártelnök „arcátlanságnak” nevezte Merz nyilatkozatát. „Úgy vélem, mindannyian arra számítottunk, hogy bejelenti lemondását” – tette hozzá.

Az észak-németországi Mecklenburg-Elő-Pomerániában a CDU a párt 81 éves történetének leggyengébb eredményét érte el a szavazatok mindössze 4,9 százalékának megszerzésével. A CDU a tartományi parlamentből is kiesett, mivel nem érte el az 5 százalékos küszöböt. A tartományban az előzetes eredmények szerint a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) győzött 38,2 százalékkal.

Berlinben a Baloldal aratott világos győzelmet, miután a szavazók 25,7 százaléka adta le rá a voksát. A CDU 18,8 százalékot, az AfD 16,3 százalékot, a Zöldek párt 14,3 százalékot, az SPD pedig 12,1 százalékot kapott a helyi választási hatóság közlése szerint.