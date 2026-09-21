Demkó Attila: a Kárpáti Nyolcak egy új, jövedelmező fórum is lehet

Egyelőre még csak szándéknyilatkozatok vannak, bár Volodimir Zelenszkij elnök bejelentette, hogy akár 42 milliárd dollárnyi megállapodás is lehet. A kezdeményezésben van gazdasági, energiabiztonsági együttműködés, és vélhetően biztonsági kérdések is szóba kerülnek – mondta az InfoRádióban Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő.

A szakértő úgy véli, Ukrajna igyekszik a térségben erősíteni a kapcsolatait azokkal az országokkal, amelyek hozzájárulhatnak energiabiztonságának erősítéséhez. Mint mondta, ez egy nagyon fontos energetikai folyosó, hiszen Magyarországon, illetve Szlovákián át érkezik be földgáz és kőolaj Ukrajnába, tekintve, hogy az orosz források – érthető okokból – megszűntek. Demkó Attila szerint

a dolognak lehetnek rövidtávú politikai okai is, hiszen a kezdeményezés egy kifejezetten pozitív hír a sok meglehetősen negatív között Ukrajnából.

A biztonságpolitikai szakértő elismeri, hogy Ukrajna nem ápol túl jó viszonyt több szomszédjával sem, bár Magyarország esetén jelentősen változott a helyzet. Jelenleg talán Szlovákiával a legterheltebb a kapcsolat, de a történelmi viták Lengyelországgal is megnehezítik a helyzetet. Úgy véli, ebben a tekintetben is pozitív a kezdeményezés, hiszen Donald Tusk lengyel miniszterelnök is elment erre a megbeszélésre, holott Lengyelországon kívül csak Románia és Szerbia képviseltette magát a legmagasabb, elnöki vagy miniszterelnöki szinten.

Magyar Péter üzent a Molnak Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcak csoportosulásnak, meghívták, de nem fogadta el a meghívást. A Tisza-kormány alatt nem épül kőolajtározó az ukrán-magyar határ közelében – jelentette ki Magyar Péter hétfőn az Országgyűlésben.



Megjegyezte: azt írta sms-ben Hernádi Zsoltnak, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatójának, hogy elvárja, a Mol úgy bánjon az állammal, mint egy 25 százalékos tulajdonossal.

Demkó Attila úgy gondolja, egy olyan olvasata is van tehát a dolognak, hogy „a feszültségek ellenére teremtsünk egy új fórumot”, Szerbia bevonásával, ami szintén nagyon fontos. Szerbiának ugyanis most kapcsolatépítési törekvései láthatók Ukrajnával. Meglátása szerint jelenleg még csak a politikai cél látszik, de az együttműködésnek hosszú távon lehet energiabiztonsági célja is.

Ukrajna rendkívül nehéz helyzetben van, hiszen az orosz légi támadások folyamatosan kárt okoznak az energetikai kapacitásaiban, és ha például Magyarországra hoznák az olajtárolás egy részét, az sokat segíthetne az ország helyzetén

– utalt Demkó Attila arra, hogy a hírek szerint a Mol kőolajtermékek magyarországi tárolásáról írt alá memorandumot a Naftohaz vállalattal, majd pedig megvilágította ennek hátterét.

A szakértő is egyetért azzal, hogy a Kárpáti Nyolcak nevű együttműködés Ukrajna számára lehet a legfontosabb, hiszen ők vannak a legnehezebb helyzetben. Az ország az EU-hoz is szeretne csatlakozni, így tehát az államszövetség is része a formátumnak a meghívott nyolc országon kívül. Annak, hogy viszonylag kevés legfelsőbb vezető ment el a találkozóra, az lehet szerinte az egyik oka, hogy viszonylag rövid volt a szervezési idő, hiszen elnököknél, miniszterelnököknél jellemzően több hónapra előre szükséges az egyeztetés.

Demkó Attila arról is beszélt, hogy a Kárpáti Nyolcak egy nagyon friss kezdeményezés, nagy ambíciókkal. A kérdés, hogy ezeket hogyan tudják majd tényekre váltani az országok. Mi több, az is kérdéses, hogy mennyiben lesz majd Ukrajna segítségére mindez az uniós csatlakozásban. Emlékeztetett, hogy Szerbia is hivatalos volt, amely nem tagja az európai államszövetségnek, így többféle szándék is felmerülhet. Most azonban még nem lehet megmondani, hogy ez egy hosszútávú formátum lesz-e, vagy rövid időn belül elhal.

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.