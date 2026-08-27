Eros Ramazzotti ismét műtéten esett át, több koncertjét el kell halasztania

A műtét jól zajlott, „de orvosom rehabilitációs programot írt elő számomra” – idézte a rendezvényszervező a 62 éves énekest. Ezért jövőre kell halasztania az őszre tervezett észak- és latin-amerikai turnéját- tette hozzá Ramazzotti.

Az érzelmektől fűtött dalairól ismert olasz énekes és dalszerző köszönetet mondott rajongóinak a sok támogató üzenetért. "Erősebbek és összetartóbbak leszünk, mint valaha – írta Ramazzotti, majd a LOVE (szeretet) szót szív alakú emojikkal egészítette ki.

Ez a 62 éves Ramazzotti második hangszálműtétje. 2019-ben is beavatkozást hajtottak végre rajta hangszálai megvastagodása miatt. Akkor is kénytelen volt félbeszakítani világkörüli turnéját két hónapra. Néhány évvel korábban pedig gégegyulladás miatt kellett elhalasztania turnéja németországi kezdőállomását.