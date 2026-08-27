ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.85
usd:
310.44
bux:
0
2026. augusztus 27. csütörtök Gáspár
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
TURIN, ITALY - JUNE 27: Eros Ramazzotti Performs In Concert At Allianz Stadium on June 27, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)
Nyitókép: Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Eros Ramazzotti ismét műtéten esett át, több koncertjét el kell halasztania

Infostart / MTI

Megműtötték Eros Ramazzotti olasz énekes hangszálait szerdán – közölte a Friends & Partners rendezvényszervező.

A műtét jól zajlott, „de orvosom rehabilitációs programot írt elő számomra” – idézte a rendezvényszervező a 62 éves énekest. Ezért jövőre kell halasztania az őszre tervezett észak- és latin-amerikai turnéját- tette hozzá Ramazzotti.

Az érzelmektől fűtött dalairól ismert olasz énekes és dalszerző köszönetet mondott rajongóinak a sok támogató üzenetért. "Erősebbek és összetartóbbak leszünk, mint valaha – írta Ramazzotti, majd a LOVE (szeretet) szót szív alakú emojikkal egészítette ki.

Ez a 62 éves Ramazzotti második hangszálműtétje. 2019-ben is beavatkozást hajtottak végre rajta hangszálai megvastagodása miatt. Akkor is kénytelen volt félbeszakítani világkörüli turnéját két hónapra. Néhány évvel korábban pedig gégegyulladás miatt kellett elhalasztania turnéja németországi kezdőállomását.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    Eros Ramazzotti ismét műtéten esett át, több koncertjét el kell halasztania

koncert

kultúra

műtét

halasztás

eros ramazzotti

hangszál

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.27. csütörtök, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: kiderülnek a 12 órás kormányülés döntései, ma dőlhet el, ki vezeti az elszámoltatást

Tisza-kormány: kiderülnek a 12 órás kormányülés döntései, ma dőlhet el, ki vezeti az elszámoltatást

Kétnapos rendkívüli ülést kezd csütörtökön az Országgyűlés: a nap napirend előtti felszólalásokkal indul, majd a képviselők döntenek a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság felállításáról, tárgyalják az Alkotmánybíróság működését érintő – az alaptörvény tizenhetedik módosításához kapcsolódó – törvénymódosításokat, valamint a szakképzési és egyes igazságügyi törvények módosítását. Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság csütörtök délelőtt tesz javaslatot a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőire, akikről pénteken titkos szavazással dönt a Ház. Közben a szerdai, tizenkét órán át tartó kormányülés több mint negyven napirendi pontjának döntéseiről is érkezhetnek részletek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 27.)

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 27.)

A Pénzcentrum 2026. augusztus 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
More than 800 missing in Nepal as authorities say glacial collapse triggered flash flood

More than 800 missing in Nepal as authorities say glacial collapse triggered flash flood

In neighbouring Tibet, officials say more than 500 are missing - it's not clear if that figure overlaps with Nepal's. In Nepal, at least 165 bodies have been found.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 25. 20:28
Lehullott egy újabb legendás csillag: meghalt Dolly Parton
2026. augusztus 23. 17:39
Prágába költözött Szent István csontdarabja
×
×