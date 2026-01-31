ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nádor (Münnich Ferenc) utca 19. (Arany János utca 13.), az Utasellátó Vállalat klubja. Fenyő Miklós a Hungaria együttes tagja.
Nyitókép: Fortepan / Domokos József

Zenészek, pályatársak, politikusok emlékeznek az elhunyt Fenyő Miklósra

Infostart

Sorra emlékeznek meg a szombat reggel elhunyt Fenyő Miklósra. A népszerű énekes 78 éves volt.

A halálhír után a közösségi oldalakon elsőként Curtis ibúcsúzott a zenésztől egy érzelmes bejegyzésben „Fenyő Miki elment… A lila szív nem dobban többé. Angyalföld, Újpest… a Szent István parki találkozások, a felejthetetlen koncertek, a Megyeri úti meccsek… Emlékedet szívünkben őrizzük, sohasem feledünk. Legyen szép az álmod.”

Fenyő Miklós nemcsak a színpadon volt ikonikus, hanem köztudottan nagy Újpest-drukker volt, szívügye volt a lila-fehér csapat - írja a blikk.hu.

Búcsúznak a közélet szereplői

Tóth József (XIII. kerületi polgármester): Kiemelte, hogy a művész 2004 óta volt a kerület díszpolgára. Megemlékezésében hangsúlyozta: „A legendás Hungária együttes alapítójaként egész pályafutását végigkísérte kerületi kötődése, dalszövegeiben gyakran visszaköszönnek kerületi helyszínek.” A polgármester szerint a kerület egyik legfontosabb kulturális ikonját veszítették el.

Vitályos Eszter (kormányszóvivő): Személyesebb hangvételű bejegyzésében a generációs hatásról írt: „Dalai nemcsak táncparketteket töltöttek meg, hanem családi történetek, barátságok és szerelmek hangulatát is meghatározták, így lett belőlük közös emlék.”

Rónai Egon (az ATV műsorvezetője): Az újságíró, aki nemrégiben még mélyinterjút készített a művésszel az Akváriumban, közösségi oldalán búcsúzott. Kiemelte Miklós páratlan szakmai alázatát és azt a hihetetlen energiát, amellyel az utolsó pillanatig tervezte a fellépéseit.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője is megemlékezett Fenyő Miklósról.

Magyar Péter azt írta: lment a Csókkirály. Isten nyugosztalja Fenyő Miklóst

Schiffer András (ügyvéd, politikus): A rock and roll királya egy olyan korszakot képviselt, amely a szabadságról és az életigenlésről szólt.

Az összeállítás részben a mandiner.hu alapján készült.

Cikkünket folyamatosan bővítjük.

Kezdőlap    Kultúra    Zenészek, pályatársak, politikusok emlékeznek az elhunyt Fenyő Miklósra

gyász

énekes

fenyő miklós

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gigantikus üzlet született: ömleni fognak az amerikai rakéták a forrongó térségbe

Gigantikus üzlet született: ömleni fognak az amerikai rakéták a forrongó térségbe

9 milliárd dolláros üzletet kötött az Egyesült Államok Szaúd-Arábiábal: a Közel-Kelet egyik legerősebb állama Patriot légvédelmi rakétákat vásárolt nagy tételben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez most sokaknak fájni fog: újabb áremelési hullám indul a bankoknál

Ez most sokaknak fájni fog: újabb áremelési hullám indul a bankoknál

Nem csak az alapdíj, hanem a számlához kapcsolódó megbízások költsége, sőt a bankkártyadíjak is módosulnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Takeaways from the millions of newly released Epstein files

Takeaways from the millions of newly released Epstein files

Three million new documents include hundreds of mentions of Trump and emails between Epstein and a person called "The Duke".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 08:20
Fenyő Miklós a filmeken, a filmekben
2026. január 31. 07:54
Elhunyt Fenyő Miklós
×
×
×
×