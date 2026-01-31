Zenészek, pályatársak, politikusok emlékeznek az elhunyt Fenyő Miklósra

A halálhír után a közösségi oldalakon elsőként Curtis ibúcsúzott a zenésztől egy érzelmes bejegyzésben „Fenyő Miki elment… A lila szív nem dobban többé. Angyalföld, Újpest… a Szent István parki találkozások, a felejthetetlen koncertek, a Megyeri úti meccsek… Emlékedet szívünkben őrizzük, sohasem feledünk. Legyen szép az álmod.”

Fenyő Miklós nemcsak a színpadon volt ikonikus, hanem köztudottan nagy Újpest-drukker volt, szívügye volt a lila-fehér csapat - írja a blikk.hu.

Búcsúznak a közélet szereplői

Tóth József (XIII. kerületi polgármester): Kiemelte, hogy a művész 2004 óta volt a kerület díszpolgára. Megemlékezésében hangsúlyozta: „A legendás Hungária együttes alapítójaként egész pályafutását végigkísérte kerületi kötődése, dalszövegeiben gyakran visszaköszönnek kerületi helyszínek.” A polgármester szerint a kerület egyik legfontosabb kulturális ikonját veszítették el.

Vitályos Eszter (kormányszóvivő): Személyesebb hangvételű bejegyzésében a generációs hatásról írt: „Dalai nemcsak táncparketteket töltöttek meg, hanem családi történetek, barátságok és szerelmek hangulatát is meghatározták, így lett belőlük közös emlék.”

Rónai Egon (az ATV műsorvezetője): Az újságíró, aki nemrégiben még mélyinterjút készített a művésszel az Akváriumban, közösségi oldalán búcsúzott. Kiemelte Miklós páratlan szakmai alázatát és azt a hihetetlen energiát, amellyel az utolsó pillanatig tervezte a fellépéseit.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője is megemlékezett Fenyő Miklósról.

Magyar Péter azt írta: lment a Csókkirály. Isten nyugosztalja Fenyő Miklóst

Schiffer András (ügyvéd, politikus): A rock and roll királya egy olyan korszakot képviselt, amely a szabadságról és az életigenlésről szólt.

Az összeállítás részben a mandiner.hu alapján készült.

Cikkünket folyamatosan bővítjük.