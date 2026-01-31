Fenyő Miklós a filmeken, a filmekben - műsorváltozás a tévékben

A legfontosabb filmek, amelyek Fenyő Miklós az életéhez vagy munkásságához kapcsolódnak.

Made in Hungária (2009)

Ez a legjelentősebb alkotás, amely Fenyő Miklós fiatalkorát és a 60-as évek budapesti „jampec” világát mutatja be.

A film a 60-as évek elején játszódik, amikor a fiatal Miki (Szabó Kimmel Tamás alakításában) hazatér Amerikából, és a bőröndjében nemcsak rágógumit és kólát, hanem a rock and roll életérzést is magával hozza. A film bemutatja a beilleszkedés nehézségeit, a lázadást és a legendás Ki mit tud? győzelemig vezető utat.

A film zenéjét ő szerezte, és a film végén, egyfajta tiszteletadásként, egy rövid „cameo” erejéig ő maga is feltűnik a színpadon.

Cha-Cha-Cha (1981)

Bár a film, Made in Hungária nem kifejezetten Fenyő Miklósról szól, a korszak (a 60-as évek eleje) életérzésének egyik legfontosabb lenyomata, amelyben a Hungária együttes zenéje központi szerepet kap. A film a tánciskolák világán keresztül mutatja be a korszak fiataljait, akik számára Fenyő és a rock and roll jelentette a kitörést a szürkeségből.

Csinibaba (1997)

Tímár Péter kultuszfilmje ugyan a 60-as évek nosztalgiájára épít, de Fenyő Miklós és a Hungária slágerei (például a címadó dal vagy a Meghalok, ha rád nézek) új hangszerelésben csendülnek fel benne, tovább éltetve az általa teremtett stílust.

Szerepek és egyéb megjelenések

Fenyő Miklós több zenés tévéműsorban és portréfilmben is szerepelt, ahol saját magát vagy a „Rock and Roll nagykövetét” alakította. A Micsoda buli! a Hungária együttes sikereit és a jampi-korszakot bemutató koncert- és dokumentumfilmek.

Számtalan show-műsor házigazdája vagy vendége volt, ahol színészi vénáját is megmutatta (pl. Jól nézünk Miki).

