2026. január 31. szombat
Fenyő Miklós a filmeken, a filmekben - műsorváltozás a tévékben

Fenyő Miklós a filmeken, a filmekben - műsorváltozás a tévékben

Infostart

Munkássága előtt tisztelegve ma este több televíziócsatorna is műsorára tűzi a róla készült Made in Hungária című filmet, a helybéliek pedig országszerte gyertyagyújtással emlékeznek a „Csókkirályra”.

A legfontosabb filmek, amelyek Fenyő Miklós az életéhez vagy munkásságához kapcsolódnak.

Made in Hungária (2009)

Ez a legjelentősebb alkotás, amely Fenyő Miklós fiatalkorát és a 60-as évek budapesti „jampec” világát mutatja be.

A film a 60-as évek elején játszódik, amikor a fiatal Miki (Szabó Kimmel Tamás alakításában) hazatér Amerikából, és a bőröndjében nemcsak rágógumit és kólát, hanem a rock and roll életérzést is magával hozza. A film bemutatja a beilleszkedés nehézségeit, a lázadást és a legendás Ki mit tud? győzelemig vezető utat.

A film zenéjét ő szerezte, és a film végén, egyfajta tiszteletadásként, egy rövid „cameo” erejéig ő maga is feltűnik a színpadon.

Cha-Cha-Cha (1981)

Bár a film, Made in Hungária nem kifejezetten Fenyő Miklósról szól, a korszak (a 60-as évek eleje) életérzésének egyik legfontosabb lenyomata, amelyben a Hungária együttes zenéje központi szerepet kap. A film a tánciskolák világán keresztül mutatja be a korszak fiataljait, akik számára Fenyő és a rock and roll jelentette a kitörést a szürkeségből.

Csinibaba (1997)

Tímár Péter kultuszfilmje ugyan a 60-as évek nosztalgiájára épít, de Fenyő Miklós és a Hungária slágerei (például a címadó dal vagy a Meghalok, ha rád nézek) új hangszerelésben csendülnek fel benne, tovább éltetve az általa teremtett stílust.

Szerepek és egyéb megjelenések

Fenyő Miklós több zenés tévéműsorban és portréfilmben is szerepelt, ahol saját magát vagy a „Rock and Roll nagykövetét” alakította. A Micsoda buli! a Hungária együttes sikereit és a jampi-korszakot bemutató koncert- és dokumentumfilmek.

Számtalan show-műsor házigazdája vagy vendége volt, ahol színészi vénáját is megmutatta (pl. Jól nézünk Miki).

Televíziós műsorváltozások

  • Duna TV – 19:45: Made in Hungária (A 2009-es kultuszfilm Fenyő Miklós fiatalkoráról)
  • M2 Petőfi TV – 21:10: Fenyő Miklós: Margitszigeti koncert (Archív felvétel a legendás nyári koncertek egyikéről)
  • RTL – 18:30: Híradó Extra: Emlékezés a Csókkirályra (Különkiadás a művész haláláról és hagyatékáról)
  • TV2 – 18:55: Tények Plusz: Fenyő Miklós életútja (Összeállítás a legfontosabb karrierállomásokról)
  • Hír TV – 20:00: Portréfilm: A jampik királya (Mélyinterjúkkal és kulisszatitkokkal fűszerezett emlékműsor)

film

halál

fenyő miklós

2026. január 31. 07:54
