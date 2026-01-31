Elhunyt Fenyő Miklós

„A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült..." – jelent meg szombat reggel a zenészlegenda hivatalos Facebook-oldalán. „Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!” – zárul a rövid közlés.

A közelmúltban tüdőgyulladással kezelték, aminek szövődményeivel továbbra is küzdött, noha a betegségből javulni látszott.

A 78 éves előadó 2025 végén még aktívan koncertezett, legutóbb a budapesti jégpályán láthatták a rajongók.

Életút - Angyalföldtől a Margitszigetig

Fenyő Miklós 1947-ben született Budapesten. Gyermekkorának egy részét az Egyesült Államokban töltötte, ahol közvetlen közelről ismerhette meg a korai rock and roll világát. Hazatérése után ezt a szabadságvágyat és ritmust ültette át a hazai környezetbe.

Az 1960-as évek közepén alapította meg a Hungária együttest. 1968-ban a Ki mit tud? győzteseként országos hírnévre tettek szert a Csavard fel a szőnyeget című dallal.

Az együttes 1980-as stílusváltása (a legendás „neon-korszak”) hozta el a legnagyobb sikereket. A jampiszleng, a pöttyös szoknyák és a belőtt frizurák a Hungária védjegyévé váltak.

A zenekar feloszlása után Fenyő Miklós szólóban is sikeres maradt. Életrajzi ihletésű musicalje, a Made in Hungária, és az abból készült film a magyar popkultúra megkerülhetetlen részévé vált.

1996-tól kezdve minden nyáron megrendezte legendás Margitszigeti Koncertjeit, amelyek tízezreket vonzottak.