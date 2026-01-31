ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Fenyő Miklós/Retro rádió

Az angyalok zenekarában énekelsz - Dolly érzelmes sorokkal búcsúzik Fenyő Miklóstól

Infostart

Megrendülten fogadta a hazai művészvilág és a közvélemény a hírt, miszerint életének 79. évében elhunyt Fenyő Miklós. A Hungária együttes alapítóját és a magyar rock and roll koronázatlan királyát január óta tüdőgyulladással kezelték kórházban, szervezete szombat reggel adta fel a küzdelmet.

A gyászhírre az egyik legközelebbi pályatárs és barát, Dolly (Penczi Mária Ilona) az elsők között reagált. Az énekesnő, aki a nyolcvanas évek legendás Hungáriájában vált országosan ismertté, egy 63 éven átívelő barátság emlékét idézte fel közösségi oldalán.

Dolly bejegyzésében egy gyermekkori emléket osztott meg, amely jól jellemzi Fenyő Miklós örök lázadó és stílusteremtő egyéniségét.

„Emlékszem arra a csillogó szemű fiúra, aki amikor először találkoztunk 1963-ban, a gimi klubszobájában énekelt – és közben rágózott. Csodálkozva néztem… nem is értettem. Aztán pár perc múlva már együtt énekeltünk.”

Az énekesnő kiemelte, hogy kapcsolatuk az évtizedek során minden nehézséget, még az átmeneti mosolyszüneteket is túlélte. Mint írta, mindig „zenei testvérként” tekintettek egymásra, és büszke arra, hogy részese lehetett a közös útnak - írja a 24.hu.

A megemlékezés szívszorító sorokkal zárult, amelyben Dolly bevallotta, egyelőre képtelen felfogni a veszteséget. „Most már az angyalok zenekarában énekelsz. (...) Pótolhatatlan barát vagy, és az is maradsz örökre. Az a rengeteg emlék itt marad velem – ahogy Te is.”

Szikora Róbert is emlékezik

"Rólunk életünk végéig azt fogják gondolni az emberek, hogy mi állandóan összeveszünk, pedig csak egyszer tettük – emlékezett vissza korábban Szikora Róbert.

Sőt, igazán akkor sem vesztünk össze, amiko otthagytam a Hungáriát. Aztán három évvel később az Országos Rendezőirodában találkoztunk, elmentünk egymás mellett, mintha két idegen lettünk volna, majd egyszer csak éreztem egy hatalmas csattanást a fenekemen, amire megfordultam. Miki rám nézett és csak annyit mondott, hogy „Na, mi van, öreg?”. Ebben a pillanatban mi ki is békültünk egy örök életre."

A helybéliek és a rajongók számára Dolly sorai még közelebb hozták a zenész emberi oldalát, rávilágítva arra, hogy Fenyő Miklós nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben is meghatározó, hűséges barát volt. A gyászoló énekesnő bejegyzését angyalföldi és országos tisztelők ezrei osztották meg, fejezve ki együttérzésüket a család és a barátok felé.

fenyő miklós

dolly

szikora róbert

