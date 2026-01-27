ARÉNA - PODCASTOK
Szentendre, 2025. április 25.Kövesi Zsombor, Törőcsik Franciska és Kovács Tamás (b-j) játszik egy jelenetben a Magyar menyegző című játékfilm forgatásának sajtónapján a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 2025. április 25-én. Fotó: MTI/Lakatos Péter
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Sikeresen indult a mozikban a Magyar menyegző

Infostart / MTI

A Magyar menyegző című zenés, táncos romantikus filmre a nyitóhétvégén több mint 30 ezren váltottak jegyet – közölte a forgalmazó.

A Fórum Hungary közleménye szerint hazai produkciónak legutóbb közel egy éve, 2025 februárjában sikerült az eladási lista élére kerülnie.

Mint írták, a film a magyar néptánc, népzene erejét és a szerelem örök történetét egyesíti a mozi varázslatos nyelvén. A zenés, táncos, romantikus elemekkel átszőtt produkció egyszerre szerelmi történet és látványos kulturális utazás. Hagyományőrző, ugyanakkor modern: a múlt értékeiből építkezve szólítja meg a ma emberét, a film univerzális nyelvén hívja táncba a világot.

Káel Csaba alkotásának főszerepeit Törőcsik Franciska, Kovács Tamás és Kövesi Zsombor alakítják, mellettük feltűnik Bubik Réka, Györgyi Anna, Lengyel Ferenc, Ertl Balázs, Rohonyi Barnabás és Znamenák István is.

A Magyar menyegző a Nemzeti Filmintézet pénzügyi hozzájárulása nélkül, a MOL - Új Európa Alapítvány támogatásával, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában valósult meg.

A produkció jelenleg országszerte több mint 75 moziban szerepel a műsoron.

