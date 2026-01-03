Húsz év után megházasodott a poplegenda

A Modern Talking énekese, Dieter Bohlen a napokban összeházasodott párjával, Carina Walzzal. A sztárpár közel húsz évig volt együtt, mielőtt kimondták a boldogító igent, mint azt a sztár Instagram-oldalán közzétették.

Bohlen és Walz 2006-ban ismerkedtek meg Mallorcán, egy szórakozóhelyen. A boldogító igent húsz évvel később, egy kisebb ceremónia keretében mondták ki december 31-én, a Maldív-szigeteken – írta a Bors.

Dieter Bohlent a legtöbben az 1980-as évek közepéről ismerik, amikor a Modern Talking tagjaként Thomas Andersszel olyan slágereket alkotott, mint a Cheri Cheri Lady.

Bár a zenész életében számos kapcsolat, legyen szó magánéletiről vagy szakmairól, nem mindig ért véget békésen, Walzzal való kapcsolata kiegyensúlyozottnak és problémamentesnek bizonyult.

Bohlen korábban úgy nyilatkozott: „ha egyszer újra megnősül, teljes bizonyosságot szeretne”. Éppen ezért döntött úgy, hogy húsz év után elérkezettnek érzi az időt, hogy kimondja a boldogító igent.