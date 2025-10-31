Megvannak Demeter Szilárd új feladatkörei

Orbán Viktor miniszterelnök utasítása csütörtökön este jelent meg a Hivatalos Értesítőben Demeter Szilárd új feladatairól – vette észre a hvg.hu.

Eszerint a kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztos feladatai:

kidolgozza a kulturális nemzetépítés átfogó kormányzati stratégiáját, ezzel összefüggésben koordinálja a kulturális, az oktatási, a tudományos és a technológiai szféra együttműködését;

javaslatokat készít a nemzeti digitális kulturális ökoszisztéma kiépítése és a magyar tartalomgyártás ösztönzése érdekében, ideértve az archívumok, a tudásplatformok, a streamingrendszerek és a mesterségesintelligencia-alapú fejlesztések támogatását;

javaslatot tesz a nemzeti identitást erősítő programok megvalósítására az oktatás, a média és a közösségi terek területén, és koordinálja ezeket;

a kulturális nemzetépítés mérhetősége érdekében kidolgozza a kulturális teljesítmény értékelési rendszerét,

javaslatot dolgoz ki egy nemzeti kulturális tudásközpont létrehozása és működtetése céljából.

Munkáját a miniszterelnök irányítja. Külön titkárságot nem kap, így egyelőre nem tudható, hogy helyileg hol fog dolgozni, viszont megkapja az ilyen tisztségviselőknél szokásos díjazást és juttatásokat.

Demeter Szilárd utódja az Index információi szerint – korábbi pozícióját is megtartva – Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lesz a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) élén. Erről a szerdai ülésén döntött a kormány a hírportál szerint.