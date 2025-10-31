ARÉNA - PODCASTOK
Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója beszél Huszár Károly miniszterelnök hagyatékának, illetve a trianoni békeszerződés és a korszak politikai dokumentumaiból álló gyűjtemény ünnepélyes átadásán a fővárosi Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM) 2020. szeptember 21-én. A múzeum legújabb, Édes Anna/Kosztolányi/Trianon 100 című kiállításának megnyitása alkalmából került sor Huszár Károly volt miniszterelnök hagyatékának a PIM részére történt átadására.
Nyitókép: Balogh Zoltán

Megvannak Demeter Szilárd új feladatkörei

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Eddig ő vezette a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot, vagyis a legnagyobb múzeumokat, most kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztos lett. Csütörtök este megjelentek az új feladatkörei a Magyar Közlönyben.

Orbán Viktor miniszterelnök utasítása csütörtökön este jelent meg a Hivatalos Értesítőben Demeter Szilárd új feladatairól – vette észre a hvg.hu.

Eszerint a kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztos feladatai:

  • kidolgozza a kulturális nemzetépítés átfogó kormányzati stratégiáját, ezzel összefüggésben koordinálja a kulturális, az oktatási, a tudományos és a technológiai szféra együttműködését;
  • javaslatokat készít a nemzeti digitális kulturális ökoszisztéma kiépítése és a magyar tartalomgyártás ösztönzése érdekében, ideértve az archívumok, a tudásplatformok, a streamingrendszerek és a mesterségesintelligencia-alapú fejlesztések támogatását;
  • javaslatot tesz a nemzeti identitást erősítő programok megvalósítására az oktatás, a média és a közösségi terek területén, és koordinálja ezeket;
  • a kulturális nemzetépítés mérhetősége érdekében kidolgozza a kulturális teljesítmény értékelési rendszerét,
  • javaslatot dolgoz ki egy nemzeti kulturális tudásközpont létrehozása és működtetése céljából.

Munkáját a miniszterelnök irányítja. Külön titkárságot nem kap, így egyelőre nem tudható, hogy helyileg hol fog dolgozni, viszont megkapja az ilyen tisztségviselőknél szokásos díjazást és juttatásokat.

Demeter Szilárd utódja az Index információi szerint – korábbi pozícióját is megtartva – Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lesz a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) élén. Erről a szerdai ülésén döntött a kormány a hírportál szerint.

