ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.36
usd:
335.73
bux:
107763.9
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (b) és Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum fõigazgatója a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyûjteményi Központ (MNMKK) új elnökének sajtótájékoztatója a Nemzeti Múzeumban 2025. november 3-án.
Nyitókép: Kovács Attila

Kinevezték Demeter Szilárd utódját

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lett a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke – jelentette be hétfőn Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter.

Hankó Balázs a Magyar Nemzeti Múzeumban megrendezett sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy az MNMKK korábbi elnöke, Demeter Szilárd „a stratégiát elkészítette, így tehát rá miniszterelnöki biztosként immár a teljes kultúra határokon átívelő, nemzetünket erősítő feladata vár”. Zsigmond Gábor pedig elvállalta azt a feladatot, hogy ennek a stratégiának a mindennapok során történő megvalósításában részt vesz – tette hozzá a kulturális és innovációs miniszter.

Hankó Balázs rámutatott arra, hogy az elmúlt év során a Magyar Nemzeti Múzeum a rendszerváltoztatást követő legmagasabb látogatószámot érte el 670 ezer látogatóval. Arról is beszélt, hogy nagy terveik vannak a következő években 800 milliárd forintnyi kulturális fejlesztéssel a Kárpát-medencében.

A stratégia tartalmaz egyebek mellett állománymegőrzést, felújítást, digitalizációt; a Magyar Nemzeti Múzeum beemelését a világ legjobb száz múzeuma közé és egy január 22-én, a magyar kultúra napján induló Attila-kiállítás megrendezését is- sorolta.

A stratégiának része még mások mellett a Magyar Természettudományi Múzeum erőteljesebb nyitása a természettudományok, a családok irányába és a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) jelenlegi stratégiájának erősítése – részletezte a miniszter.

Zsigmond Gábor a további feladatairól szólva azt mondta, nagyon fontosnak tartja a fiatalokkal való együttműködést, ezért közös képzésekről és tartalomfejlesztésről egyeztetnek többek között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel (MOME).

Az MNMKK készül a mohácsi csata 500. évfordulójára, amely „a nemzeti identitásunk szempontjából egy meghatározó esemény volt” – fogalmazott.

„A legfontosabb alap, amire építünk, az a több mint 220 éves közgyűjteményi magyar gondolkodás, ami megadja számunkra a mindennapokban és az előttünk álló döntésekben is a mércét” – összegzett Zsigmond Gábor.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    Kinevezték Demeter Szilárd utódját

magyar nemzeti múzeum

demeter szilárd

hankó balázs

zsigmond gábor

mnmkk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ritkaföldfém-háború: egy halászhajó-baleset mutatta meg, mi a megoldás

Ritkaföldfém-háború: egy halászhajó-baleset mutatta meg, mi a megoldás

2010 szeptemberében egy kínai halászhajó nekiütközött egy japán parti őrségi járműnek a Senkaku-szigeteknél. Egy apró incidensnek tűnt, ám a globális ipar egyik legfontosabb pillanata lett belőle. Kína leállította a ritkaföldfém-exportot Japán felé, Japán válasza viszont nem a megtorlás, hanem a gazdaság átalakítása volt. Az eredmény egy történet, amiből Európa is sokat tanulhatna.
VIDEÓ
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.04. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Száguldott a magyar tőzsde sztárja!

Száguldott a magyar tőzsde sztárja!

Az ázsiai tőzsdéken jó volt ma a hangulat, Európában és Amerikában azonban felemás a kép, vegyesen mozognak az irányadó indexek a hét első kereskedési napján. A magyar tőzsdén akadtak izgalmak, hiszen tovább ralizott az elmúlt hetek sztárrészvénye, a Rába. Az USA-ban a mesterséges intelligencia körüli hírek hajtják az emelkedést. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb gyomros a gazdaságnak? Lépéseket sürget ez a szövetség, adóeltörlést javasolnak

Újabb gyomros a gazdaságnak? Lépéseket sürget ez a szövetség, adóeltörlést javasolnak

A Reklámszövetség a reklámadó koncepciójának felmerülése óta hangoztatja szakmai ellenérveit a különadóval szemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli military's ex-top lawyer arrested over leak of video allegedly showing Palestinian detainee abuse

Israeli military's ex-top lawyer arrested over leak of video allegedly showing Palestinian detainee abuse

Maj Gen Yifat Tomer-Yerushalmi resigned on Friday, admitting leaking a video allegedly showing abuse of a Palestinian detainee.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 2. 11:11
Tüskét kapott Enyedi Ildikó
2025. november 2. 10:06
Tóth Ildikó: a színpadi munka szellemileg és fizikailag is nagyon jól konzervál
×
×
×
×