Kinevezték Demeter Szilárd utódját

Hankó Balázs a Magyar Nemzeti Múzeumban megrendezett sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy az MNMKK korábbi elnöke, Demeter Szilárd „a stratégiát elkészítette, így tehát rá miniszterelnöki biztosként immár a teljes kultúra határokon átívelő, nemzetünket erősítő feladata vár”. Zsigmond Gábor pedig elvállalta azt a feladatot, hogy ennek a stratégiának a mindennapok során történő megvalósításában részt vesz – tette hozzá a kulturális és innovációs miniszter.

Hankó Balázs rámutatott arra, hogy az elmúlt év során a Magyar Nemzeti Múzeum a rendszerváltoztatást követő legmagasabb látogatószámot érte el 670 ezer látogatóval. Arról is beszélt, hogy nagy terveik vannak a következő években 800 milliárd forintnyi kulturális fejlesztéssel a Kárpát-medencében.

A stratégia tartalmaz egyebek mellett állománymegőrzést, felújítást, digitalizációt; a Magyar Nemzeti Múzeum beemelését a világ legjobb száz múzeuma közé és egy január 22-én, a magyar kultúra napján induló Attila-kiállítás megrendezését is- sorolta.

A stratégiának része még mások mellett a Magyar Természettudományi Múzeum erőteljesebb nyitása a természettudományok, a családok irányába és a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) jelenlegi stratégiájának erősítése – részletezte a miniszter.

Zsigmond Gábor a további feladatairól szólva azt mondta, nagyon fontosnak tartja a fiatalokkal való együttműködést, ezért közös képzésekről és tartalomfejlesztésről egyeztetnek többek között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel (MOME).

Az MNMKK készül a mohácsi csata 500. évfordulójára, amely „a nemzeti identitásunk szempontjából egy meghatározó esemény volt” – fogalmazott.

„A legfontosabb alap, amire építünk, az a több mint 220 éves közgyűjteményi magyar gondolkodás, ami megadja számunkra a mindennapokban és az előttünk álló döntésekben is a mércét” – összegzett Zsigmond Gábor.