100 éves korában elhunyt Hollywood aranykorának utolsó csillaga

June Lockhart New Yorkban született 1925. június 25-én, Gene és Kathleen Lockhart színész házaspár gyermekeként, ezzel a színészi dinasztiák harmadik generációjához tartozott. Már nyolcévesen debütált a Metropolitan Operában, majd 1938-ban szülei oldalán szerepelt a A Karácsonyi ének (Christmas Carol) című filmben.

A hollywoodi karrierje az 1940-es években indult be, olyan filmekben való feltűnésekkel, mint az 1944-es klasszikus, a Találkozás St. Louis-ba (Meet Me in St. Louis). Nem sokkal ezután a Broadway felé fordult, ahol 1948-ban Tony-díjat nyert az For Love or Money című előadásban nyújtott alakításáért, ezzel egy időre háttérbe szorítva filmes karrierjét.

Lockhart igazi áttörését a televíziós szerepei hozták el, amelyek generációk számára teremtettek maradandó karaktereket - emlékeztet The Guardian.

Lassie (1958–1964)

Ruth Martin szerepében a Lassie, a hős kutya című sorozatban vált a televízió egyik legkedveltebb anyájává, aki Timmy nevű fiát és a címadó collie-t nevelte a vidéki farmon. A szerep 6 évig tartott, és végleg bevéste a köztudatba a gondoskodó amerikai anya képét.

Elveszve az űrben (1965–1968)

Ezt követte a tudományos-fantasztikus műfajban betöltött szerepe Maureen Robinsonként az Elveszve az űrben című sorozatban. Ebben a szériában egy űrkutató családanya bőrébe bújt, akinek a Földtől távol, egy idegen bolygón kellett biztosítania a család túlélését. Ez a szerep is tovább erősítette a szeretetteljes és stabil anyai figura imázsát.

A karrierje során gyakran visszatérő, stabil, melegszívű női szerepeket kapott. A színésznő aktívan részt vett a világ eseményeiben, és érdeklődött a közélet iránt, miközben magánéletét a családja körében élte. June Lockhart 2025. október 23-án hunyt el, 100. születésnapja után nem sokkal.

A modern televíziózás előfutára

A nemzetközi sajtó széles körben emlékezett meg June Lockhartról, kiemelve, hogy ő képviselte azt a generációt, amelyik a klasszikus hollywoodi rendszerből sikeresen átlépett a televíziózás korai időszakába.

A sajtó hangsúlyozta, hogy Lockhart munkássága nem csupán szórakoztató volt, hanem tükrözte a korszak családi és társadalmi értékeit is. A The New York Times szerint alakításai "a televízióban a megbízhatóságot és az empátiát szimbolizálták", míg a Variety magazin megjegyezte, hogy "az űrkutató anya (Elveszve az űrben) szerepében hidat épített a hagyományos női szerep és a tudomány iránti nyitottság között, ezáltal

a modern televíziózás női karakterei közé emelte az alakját".

Lockhart volt az egyik utolsó élő láncszem a hollywoodi aranykor és a modern tévés produkciók között, ezzel pályafutása bemutatja az amerikai szórakoztatóipar elmúlt hét évtizedének fejlődését.