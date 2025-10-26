ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 26. vasárnap
Burning candle and white calla on dark background with copy space. Sympathy card
Nyitókép: izzzy71/Getty Images

100 éves korában elhunyt Hollywood aranykorának utolsó csillaga

Infostart

June Lockhart, a 20. századi amerikai film és televíziózás egyik ikonikus alakja, aki leginkább a Lassie (Lassie, a hős kutya) és az Elveszve az űrben (Lost in Space) című sorozatokban nyújtott anyai szerepei révén vált nemzetközileg ismertté, 100 éves korában, természetes okokból elhunyt kaliforniai otthonában, Santa Monicában.

June Lockhart New Yorkban született 1925. június 25-én, Gene és Kathleen Lockhart színész házaspár gyermekeként, ezzel a színészi dinasztiák harmadik generációjához tartozott. Már nyolcévesen debütált a Metropolitan Operában, majd 1938-ban szülei oldalán szerepelt a A Karácsonyi ének (Christmas Carol) című filmben.

A hollywoodi karrierje az 1940-es években indult be, olyan filmekben való feltűnésekkel, mint az 1944-es klasszikus, a Találkozás St. Louis-ba (Meet Me in St. Louis). Nem sokkal ezután a Broadway felé fordult, ahol 1948-ban Tony-díjat nyert az For Love or Money című előadásban nyújtott alakításáért, ezzel egy időre háttérbe szorítva filmes karrierjét.

Lockhart igazi áttörését a televíziós szerepei hozták el, amelyek generációk számára teremtettek maradandó karaktereket - emlékeztet The Guardian.

Lassie (1958–1964)

Ruth Martin szerepében a Lassie, a hős kutya című sorozatban vált a televízió egyik legkedveltebb anyájává, aki Timmy nevű fiát és a címadó collie-t nevelte a vidéki farmon. A szerep 6 évig tartott, és végleg bevéste a köztudatba a gondoskodó amerikai anya képét.

Elveszve az űrben (1965–1968)

Ezt követte a tudományos-fantasztikus műfajban betöltött szerepe Maureen Robinsonként az Elveszve az űrben című sorozatban. Ebben a szériában egy űrkutató családanya bőrébe bújt, akinek a Földtől távol, egy idegen bolygón kellett biztosítania a család túlélését. Ez a szerep is tovább erősítette a szeretetteljes és stabil anyai figura imázsát.

A karrierje során gyakran visszatérő, stabil, melegszívű női szerepeket kapott. A színésznő aktívan részt vett a világ eseményeiben, és érdeklődött a közélet iránt, miközben magánéletét a családja körében élte. June Lockhart 2025. október 23-án hunyt el, 100. születésnapja után nem sokkal.

A modern televíziózás előfutára

A nemzetközi sajtó széles körben emlékezett meg June Lockhartról, kiemelve, hogy ő képviselte azt a generációt, amelyik a klasszikus hollywoodi rendszerből sikeresen átlépett a televíziózás korai időszakába.

A sajtó hangsúlyozta, hogy Lockhart munkássága nem csupán szórakoztató volt, hanem tükrözte a korszak családi és társadalmi értékeit is. A The New York Times szerint alakításai "a televízióban a megbízhatóságot és az empátiát szimbolizálták", míg a Variety magazin megjegyezte, hogy "az űrkutató anya (Elveszve az űrben) szerepében hidat épített a hagyományos női szerep és a tudomány iránti nyitottság között, ezáltal

a modern televíziózás női karakterei közé emelte az alakját".

Lockhart volt az egyik utolsó élő láncszem a hollywoodi aranykor és a modern tévés produkciók között, ezzel pályafutása bemutatja az amerikai szórakoztatóipar elmúlt hét évtizedének fejlődését.

hollywood

színész

june lockhart

