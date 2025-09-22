Elhunyt Sajdik Ferenc, az egyik legnagyobb magyar karikaturista

95 éves korában meghalt Sajdik Ferenc, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar grafikus és karikaturista – írja az Index.

Életműve meghatározó volt a magyar grafika és karikatúra területén. Pom Pom, Gombóc Artúr és A nagy ho-ho-horgász atyja volt, Érdemes Művész, Munkácsy Mihály-, Prima Primissima- és Kossuth-díjas is.

A németországi Neuenhagen bei Berlinben született 1930-ban, édesapja volt magyar - Sajdik Sándor híres zsoké nevét Dunakeszin utca is őrzi.

Több országban is megfordult gyerekként, egyrészt apja kapcsolatai, másrészt a világháború alakulása miatt is, a világháború vége már Magyarországon érte. 19 évesen egy nyomdában nevető és síró fejekkel kezdte a rajzolást.

Élete során mintegy 300 könyvhöz készített illusztrációt, és számos karikatúrája jelent meg különböző kiadványokban.

1955-ben a Rádió- és Televízióújság tördelője és rajzolója lett, amelyet követően közölni kezdte karikatúráit az 1960-as években hetente félmilliós példányszámban megjelenő vicclap, a Ludas Matyi, 1965-ben pedig belső munkatársa lett a szatirikus hetilapnak.

Harminc éven át hétről hétre ontotta a szellemes rajzokat.

Sokat dolgozott Csukás István meseíróval.

Vallomása szerint mindig ösztönösen rajzolt.

2023. november 3-án 93 éves korában vehette át a Nemzet Művésze címet, amit a Magyar Művészeti Akadémia adományozott számára. Egészen haláláig aktívan alkotott, könyvillusztrációkat készített és téli képeket festett.