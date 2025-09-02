ARÉNA
TORONTO, ONTARIO - DECEMBER 03: Graham Greene attends the unveiling of his Canadaâs Walk of Fame 2021 commemorative plaque for Arts & Entertainment during the 2022 Canadas WalkÂ of Fame Gala at Beanfield Centre, Exhibition Place on December 03, 2022 in Toronto, Ontario. (Photo by Mathew Tsang/Getty Images)
Nyitókép: Mathew Tsang/Getty Images

Meghalt a Farkasokkal táncoló és a Die Hard színésze

Infostart

Az Oscar-díjra jelölt Graham Greene 73 éves volt.

Hosszan tartó betegség után, 73 éves korában meghalt Graham Greene, aki többek közt a Farkasokkal táncoló, a Die Hard – Az élet mindig drága és a Halálsoron című filmben is szerepelt – írja az Index.

A Farkasokkal táncoló című filmben nyújtott alakításáért (a Kicking Bird nevű karaktert játszotta) Oscar-díjra jelölt színész vasárnap délután hunyt el egy torontói kórházban – tájékoztatta ügynöke az ABC Newst. A halál okát nem hozták nyilvánosságra, de köztudott volt róla, hogy az utóbbi időben sokat romlott az egészségi állapota.

Graham Greene-t felesége, lánya és unokája gyászolja. „Erkölcsös, etikus és jellemes ember volt, örökké hiányozni fog” – fogalmazott a színész ügynöke.

Graham Greene 1983-ban debütált a mozivásznon a Running Brave című drámában. Ezt követte az 1985-ös brit történelmi film, a Revolution, de az igazi áttörést a Farkasokkal táncoló hozta meg számára. A kilencvenes években számos sikerfilmben szerepelt, köztük a Thunderheart, a Die Hard – Az élet mindig drága és a Halálsoron című alkotásban. Későbbi munkái között szerepel a Snow Dogs, az Alkonyat – Újhold, a Wind River – Gyilkos nyomon, az Elit játszma, valamint olyan sorozatok, mint az American Gods és a Riverdale. Utolsó bemutatott munkája a Sweet Summer Pow Wow című kanadai romantikus dráma volt, amit Darrell Dennis rendezett, és 2025 elején került a mozikba.

Az Oscar-jelölés mellett Graham Greene 2000-ben Grammy-díjat kapott a Listen to the Storyteller című gyermekeknek szóló hangoskönyvért, továbbá elnyerte a Gemini-díjat, a Canadian Screen Awardot, és jelölték az Independent Spirit Awardra is. 2021-ben csillagot kapott a Kanadai Hírességek Sétányán.

