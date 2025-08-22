ARÉNA
2025. augusztus 22. péntek
Nyitókép: Pexels.com

Meghalt Stanislaw Soyka

Infostart / MTI

Hatvanhat éves korában elhunyt Stanislaw Soyka jazzénekes, a kortárs lengyel zenei élet egyik legnépszerűbb, külföldön is ismert alakja – közölte csütörtök késő este a lengyel közszolgálati rádió.

Az egyedi stílusú énekesnek, egyben jeles zeneszerzőnek, zongoristának, hegedűsnek is számító Stanislaw Soykát hirtelenül érte a halál, amikor fellépésre készült a Top of the Top Sopot fesztivál zárókoncertjén. A fesztivált a művész halála miatt félbeszakították.

A Soyka művésznéven ismert Stanisław Joachim Sojka 1959-ben született a dél-lengyelországi Zoryban, gyermekként édesapjával együtt templomi kórusban énekelt. Zeneszerzői szakon végzett a katowicei zeneakadémián. Első koncertjén 1979-ben szerepelt a varsói Nemzeti Filharmónia színpadán, ahol bluest és gospelt adott elő.

Sokéves pályafutása során számos zenei műfajból merített, a jazztől és a bluestól a soulon át a popzenéig. Megzenésített jeles költői műveket is, ezen belül két önálló lemezt szentelt William Shakespeare szonettjeinek. Sok éven át együttműködött Janusz Yanina Iwanski lengyel jazz-rockgitárossal, fellépett több ismert lengyel zenésszel, köztük Tomasz Stanko jazztrombitással.

Stanislaw Soyka Magyarországon is ismert volt, 2006-ban a budapesti A38 Hajón lépett fel.

A művész több lengyel állami kitüntetésben és művészi díjban részesült.

