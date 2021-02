"Medveárnyék-észlelést" tartottak kedden délelőtt a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A népi időjóslás tapasztalatai szerint ha február 2-án a medve meglátja az árnyékát, hosszú tél várható, ha viszont nem, hamarosan beköszönt a tavasz. Mivel a borús időben Balunak, az állatkerti barnamedvének nem volt jól kirajzolódó árnyéka, az évszázados tapasztalat szerint rövid télre lehet számítani - közölte az Állatkert.

A medveárnyék-észlelés az Állatkertben máskor valóságos közösségi esemény szokott lenni, sőt ilyenkor több napon át tartó rendezvényt, Mackófesztivált is szoktak tartani. Mivel az Állatkert a koronavírus-járvány miatt átmenetileg zárva tart, az intézmény hivatalos Facebook-oldalán közvetítették élőben az eseményeket, illetve a Mackófarsangot is online tartják meg.

Az Állatkert tapasztalata az, hogy a közönségnek nagyon hiányoznak az állatkerti élmények. Ezért is törekednek arra, hogy az internet segítségével a szokásosnál is több hírt, képes beszámolót és kisfilmet osszanak meg, illetve ezért határozták el azt is, hogy a kert kényszerű zárva tartása ellenére is megtartják a Mackófarsangot, online formában. A kedd délelőtti élő bejelentkezést is nagyon sokan követték és látták el kommentekkel, sőt a közvetítés után többen telefonon is felhívták az Állatkertet, hogy kifejezzék, mennyire örültek ennek az ötletnek.

Nyitókép: Unsplash.com