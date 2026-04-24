2026. április 24. péntek György
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pécsi Ármin felcsúti kapus egy szabálytalan gól után a labdarúgó OTP Bank Liga 19. fordulójában játszott Puskás Akadémia - Ferencváros TC mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. február 9-én. A felcsúti csapat 1-0-ra nyert.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Akár három magyar is játszhat a Liverpool következő bajnokiján

Infostart

A Liverpool legjobb kapusainak sérülése miatt várhatóan Pécsi Ármin is tagja lesz a Crystal Palace ellen a Vörösök keretének.

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője megerősítette, hogy Hugo Ekitiké sikeres műtéten esett át, miután súlyos Achilles-ín sérülést szenvedett a Paris Saint-Germain elleni mérkőzésen. A francia csatár nem csak a nyári világbajnokságot, de a következő idény első felének nagy részét is kihagyni kényszerül.

Slot szerint Ekitiké legalább kilenc hónapos rehabilitációra kényszerül. Hangsúlyozta, hogy bár a műtét jól sikerült, a teljes fittséghez vezető út továbbra is nehéz. „A műtét jól sikerült, de egy ilyen hosszú rehabilitációs folyamatban rengeteg lépést kell megtenni. A felépülés hosszú időt vesz igénybe, de erősebben fog visszatérni, mint mindenki más, aki sokáig kihagyott.”

A Liverpool vezetőedzője nem csak Ekitikét kénytelen nélkülözni a szezon hajrájában. Giovanni Leoni, Conor Bradley és Endo Vataru hosszabb ideje sérült, de gond van a kapusposzton is.

Giorgi Mamardasvili az Everton ellen térdsérülést szenvedett, hetekig nem védhet. Alisson Beckernek visszatérően izomsérülései vannak, Slot szerint ezekben szerepet játszik a túl sűrű program is. Mindazonáltal a brazil kapus lehet, hogy tud már védeni a hétvégén, a Crystal Palace ellen is, ha nem, akkor Freddie Woodman kezd majd a kapuban. Pécsi Ármin szinte biztosan ott lesz tartalékként a meccskeretben.

liverpool fc

arne slot

pécsi ármin

Magyar Péter bejelentette az oktatási miniszter nevét, nagy a meglepetés

Magyar Péter bejelentette az oktatási miniszter nevét, nagy a meglepetés
Miután Magyar Péter közölte: Vitézy Dávid lesz a közlekedési és beruházási miniszter, és egy vak honfitársunk, Kátai-Németh Vilmos vezeti majd a Szociális és Családügyi Minisztériumot, a közösségi oldalán bejelentette: Lannert Judit lesz a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Cikkünk frissül!
 

Megszólalt Vitézy Dávid: elmondta, közlekedési miniszterként mit fog tenni

Újabb fontos ígéretet tett Hegedűs Zsolt, a leendő egészségügyi miniszter

Vitézy Dávid lesz a közlekedési miniszter, Magyar Péter egy másik tárca vezetőjét is megnevezte

Karácsony Gergely azonnal felhívta Vitézy Dávidot

PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni”

Új zászló kerül fel a Parlament épületére a magyar és a székely mellé

A rektorok már várják az együttműködést az új kormánnyal

Mérleget készített lezárt ciklusáról az Országgyűlés

Mérleget készített lezárt ciklusáról az Országgyűlés

Csaknem négyszázötven törvényjavaslatot, köztük öt alaptörvény-módosítást fogadott el az Országgyűlés a most záruló, 2022 és 2026 közötti parlamenti ciklusban – derül ki a törvényhozás honlapján található adatbázisból.
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
Váratlan fordulat: úgy néz ki, folytatódnak a béketárgyalások – Fellélegezhet a világ

Váratlan fordulat: úgy néz ki, folytatódnak a béketárgyalások – Fellélegezhet a világ

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter várhatóan a mai nap Iszlámábádba érkezik, folytatódnak a béketárgyalások az Egyesült Államokkal – írta meg az Al-Arabija pakisztáni kormányzati források alapján.

Most érkezett: népszerű helyszín tér vissza az F1-be, itt is lesznek versenyek jövő évtől

Most érkezett: népszerű helyszín tér vissza az F1-be, itt is lesznek versenyek jövő évtől

Törökországban 2021 óta nem rendeztek F1-es futamot, a török kormány szerint a jövő évtől legalább öt éven át lehet verseny az országban újra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

An internal Pentagon email reportedly outlines options to punish allies over a perceived lack of support for Iran war.

