Akár három magyar is játszhat a Liverpool következő bajnokiján

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője megerősítette, hogy Hugo Ekitiké sikeres műtéten esett át, miután súlyos Achilles-ín sérülést szenvedett a Paris Saint-Germain elleni mérkőzésen. A francia csatár nem csak a nyári világbajnokságot, de a következő idény első felének nagy részét is kihagyni kényszerül.

Slot szerint Ekitiké legalább kilenc hónapos rehabilitációra kényszerül. Hangsúlyozta, hogy bár a műtét jól sikerült, a teljes fittséghez vezető út továbbra is nehéz. „A műtét jól sikerült, de egy ilyen hosszú rehabilitációs folyamatban rengeteg lépést kell megtenni. A felépülés hosszú időt vesz igénybe, de erősebben fog visszatérni, mint mindenki más, aki sokáig kihagyott.”

A Liverpool vezetőedzője nem csak Ekitikét kénytelen nélkülözni a szezon hajrájában. Giovanni Leoni, Conor Bradley és Endo Vataru hosszabb ideje sérült, de gond van a kapusposzton is.

Giorgi Mamardasvili az Everton ellen térdsérülést szenvedett, hetekig nem védhet. Alisson Beckernek visszatérően izomsérülései vannak, Slot szerint ezekben szerepet játszik a túl sűrű program is. Mindazonáltal a brazil kapus lehet, hogy tud már védeni a hétvégén, a Crystal Palace ellen is, ha nem, akkor Freddie Woodman kezd majd a kapuban. Pécsi Ármin szinte biztosan ott lesz tartalékként a meccskeretben.