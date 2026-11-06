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Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Minden halálos ítéletet életfogytiglanra változtatnak ebben az államban

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Messzire nyúlik a tizenéves korában elkövetett brutális gyilkosság miatt halálra ítélt Christa Pike kudarcot vallott kivégzésének ügye az Egyesült Államokban.

Gavin Newsom, Kalifornia demokratapárti kormányzója csütörtökön bejelentette, hogy az „emberi méltóság” nevében az államban a halálra ítélt 548 fogvatartott büntetését feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélküli életfogytiglani börtönbüntetésre változtatja.

„Ezt a döntést azért hozom meg, mert szilárd meggyőződésem, hogy az állam által végrehajtott halálbüntetés összeegyeztethetetlen Kalifornia értékeivel, aláássa igazságszolgáltatási rendszerünk alapjait, és mindannyiunkat megaláz” – írta a politikus a kaliforniaiaknak címzett levelében.

Gavin Newsom már 2019-ben, hivatalba lépése után nem sokkal moratóriumot vezetett be a kivégzésekre. Jelenleg 548 halálra ítélt rabot őriznek kaliforniai börtönökben.

Kalifornia 2006 óta nem hajtott végre kivégzést, de a bíróságok továbbra is halálbüntetést szabtak ki a gyilkosság és más súlyos bűncselekmények miatt elítélt személyekre.

Az államban a választók 2016-ban elutasították a halálbüntetés hatályon kívül helyezését.

Gavin Newsom két négyéves ciklus után hamarosan távozik a kormányzói hivatalból, és várhatóan pályázni fog a Demokrata Párt 2028-as elnökjelöltségére.

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