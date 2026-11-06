Minden halálos ítéletet életfogytiglanra változtatnak ebben az államban

Gavin Newsom, Kalifornia demokratapárti kormányzója csütörtökön bejelentette, hogy az „emberi méltóság” nevében az államban a halálra ítélt 548 fogvatartott büntetését feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélküli életfogytiglani börtönbüntetésre változtatja.

„Ezt a döntést azért hozom meg, mert szilárd meggyőződésem, hogy az állam által végrehajtott halálbüntetés összeegyeztethetetlen Kalifornia értékeivel, aláássa igazságszolgáltatási rendszerünk alapjait, és mindannyiunkat megaláz” – írta a politikus a kaliforniaiaknak címzett levelében.

Gavin Newsom már 2019-ben, hivatalba lépése után nem sokkal moratóriumot vezetett be a kivégzésekre. Jelenleg 548 halálra ítélt rabot őriznek kaliforniai börtönökben.

Kalifornia 2006 óta nem hajtott végre kivégzést, de a bíróságok továbbra is halálbüntetést szabtak ki a gyilkosság és más súlyos bűncselekmények miatt elítélt személyekre.

Az államban a választók 2016-ban elutasították a halálbüntetés hatályon kívül helyezését.

Gavin Newsom két négyéves ciklus után hamarosan távozik a kormányzói hivatalból, és várhatóan pályázni fog a Demokrata Párt 2028-as elnökjelöltségére.