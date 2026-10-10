Fordulat a kivégzését túlélő nő sorsában

Az ötvenéves nőt a szeptember 30-i sikertelen kivégzés óta kórházban ápolták. Abba a női börtönbe vitték vissza, ahol már harminc éve fogva tartják.

„Hálás a mentésben részt vevőknek és az orvosi csapatnak, hogy ilyen rendkívüli körülmények között gondoskodtak róla. A börtönben továbbra is orvosi ellátást kap, mi pedig figyelemmel kísérjük a felépülését” – írták ügyvédei szombati közleményükben.

Pike a kivégzési kísérlet során két adag pentobarbitált kapott, de életben maradt. A halálbüntetéssel foglalkozó amerikai Death Penalty Information Center szerint ő az első ember, aki túlélte a kivégzés során beadott méreginjekciót.