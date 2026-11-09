Uniós biztos: sikerülhet biztosítani a további 45 milliárd eurós finanszírozást Ukrajnának

Valdis Dombrovskis az EU-tagállamok pénzügyminisztereinek tanácskozására érkezve elmondta: az Európai Bizottság már megkezdte a 2027-ig tartó időszakra vonatkozó ukrajnai támogatási hitelprogram előkészítését. A tervek az idei finanszírozási modellre épülnek, amely összesen 45 milliárd eurót biztosít Ukrajnának. Ennek mintegy egyharmadát költségvetési támogatásra, kétharmadát pedig védelmi célokra fordítják. A költségvetési támogatást egyenlő arányban osztják meg a makroszintű pénzügyi támogatás és az Ukrajna-eszköz között.

Az Európai Unió jelenleg 90 milliárd euró értékű támogatási hitelt nyújt Kijevnek a 2026-os és 2027-es évekre. Az októberi uniós csúcson azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról tájékoztatta a tagállamok vezetőit, hogy Ukrajnának 2027-ben további 70 milliárd euróra van szüksége a védelemre, a fegyverekre és ellenállóképességének fenntartására.

Dombrovskis szerint Ukrajna vártnál nagyobb finanszírozási hiánya további 70 milliárd eurót tesz ki, amelynek mintegy kétharmadát, hozzávetőleg 45 milliárd eurót az Európai Unió vállalna magára. A bizottság jelenleg a lehetséges finanszírozási megoldásokat vizsgálja, amelyeket később a tagállamok elé terjeszt.

Dombrovskis szerint az egyik legvalószínűbb lehetőség a befagyasztott orosz állami vagyonra alapuló közös hitelfelvétel. Hangsúlyozta, hogy az EU fenntartja a jogot a befagyasztott orosz állami eszközök felhasználására, amennyiben Oroszország nem fizet jóvátételt Ukrajnának.

Emlékeztetett arra, hogy az Ukrajnának nyújtott jelenlegi támogatást Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie, ha Oroszország jóvátételt fizet.

A biztos a tagállamok védelmi kiadásairól is beszélt, hangsúlyozva, hogy azok folyamatosan emelkednek, amit az uniós költségvetési szabályok átmeneti rugalmasabb alkalmazása, a SAFE védelmi hitelprogram és más uniós kezdeményezések is elősegítenek.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetési rugalmasságot biztosító intézkedések 2028-ig érvényesek, ezért a tagállamoknak ezt az időszakot arra kell felhasználniuk, hogy költségvetésüket hozzáigazítsák a tartósan magasabb védelmi kiadásokhoz.

Dombrovskis hangsúlyozta: a jelenlegi geopolitikai helyzetben kulcsfontosságú az európai védelmi képességek megerősítésének és Ukrajna pénzügyi támogatásának folytatása.